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健保藥品排行1／112年使用人數最多 止痛藥高達898萬人居冠

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北即時報導
112年健保給付藥物2431億元，使用人數最多的藥物是成分為乙醯氨酚的止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一；觀察藥物用量，排名第一為糖尿病用藥高達六點四億錠，癌症用藥以治療肺癌、乳癌等藥物為主。健保藥物逐年增加，去年增加幅度破百億元，為五年來首見。圖／本報資料照片
112年健保給付藥物2431億元，使用人數最多的藥物是成分為乙醯氨酚的止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一；觀察藥物用量，排名第一為糖尿病用藥高達六點四億錠，癌症用藥以治療肺癌、乳癌等藥物為主。健保藥物逐年增加，去年增加幅度破百億元，為五年來首見。圖／本報資料照片

衛福部健保署統計，112年健保給付藥費2431億元，使用人數最多的藥物是成分為乙醯氨酚的止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一；觀察藥物用量，排名第一為糖尿病用藥高達6.4億錠，癌症用藥以治療肺癌、乳癌等藥物為主。健保藥物逐年增加，去年增加幅度破百億元，為五年來首見。

健保給付藥費逐年增加，112年藥費支出達2431億元，占健保總額27.35%，相較於去年的3,317億元，增加114億元，也是近五年首度增加金額破百億元。健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，去年新藥給付235億元，占總申報藥費約一成，顯示近年來為照顧患者，增加新藥給付的腳步。

去年健保藥物使用人數最多前十名，除了第一名的乙醯氨酚成分止痛藥，也有其他非類固醇抗發炎藥上榜，包括diclofenac、ibuprofen，其餘還有止咳藥，如甘草止咳水、用來稀釋呼吸道分泌物的愛克痰、治療胃酸過多的famotidine、生理食鹽水輸液等。

使用量最多藥品多為3高、幫助排便用藥，如第一名為主成分「metformin」的糖尿病治療藥物，112年共使用6.4億錠，以及含「senna glycosides」成分的促進排便藥物，使用量達3.6億錠。治療胃酸過多的famotidine用量同列第二，使用人數排名第4；其餘還包括脈優、立普妥、冠脂妥等降血壓、血脂用藥。  

另就糖尿病、高血壓、高血脂等治療3高藥品用量分析，糖尿病藥品給付從108年的157.6億元，至112年增為203.8億元，增達3成，增加幅度最高。張惠萍指出，除糖尿病患者數上升，新劑型藥品推出，也是造成藥費增加的原因之一；高血脂藥品給付金額五年來增加一成三；高血壓藥品金額略降，則可能受藥價調整影響。

國人癌症用藥方面，近五年排名前三名用藥，分別是治療肺癌的泰格莎、乳癌用藥賀癌平，以及治療急性淋巴性白血病、慢性骨髓性白血病的基利克。張惠萍說，癌症藥品申報排名前十名，仍是以國人十大癌症為主，依112年癌藥申報金額為394億元，癌症人數為88萬人，平均每位癌症病人使用健保癌藥藥費約4.4萬元。

健保署

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