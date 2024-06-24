視力不良率冠6都 台中加碼搶救

台中市國小到高中生視力不良率高於全國平均，去年更是六都最高。但台中市國小學童只在保健室檢查視力；雙北小學生每年卻能補助一次專業視力檢查，議員要求跟進，搶救台中學生視力。衛生局承諾明年爭取；去年試辦加碼補助4歲以上、未滿5歲的學齡前幼兒健檢，30所幼兒園約2千名幼童高達4成異常，近視最多，今年決定擴大到全市，約2萬多名學童受惠。

教育部統計，台中市前4年國小、國中、高中學生的視力不良率都高於全國平均；去年台中市國小視力不良率47.94%、國中75.51%、高中84.02%，是六都最高。

民進黨議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達等人提案，建議市府應納入國小學童專業視力檢查補助，國小學童已近5成近視，預防重於治療，從小一開始加強視力保健與檢查，並提醒家長合作搶救學童視力。

議員要求台中市跟進雙北，國小一到六年級學童每年補助一次專業視力檢查。衛生局長曾梓展表示，如納入國小學童視力檢查，經費大概需要多數千萬，要看市庫能否支出，衛生局明年會爭取。

台中市共有119所國小學童裸視力不良率，教育局也要求各校提出健康促進檢討報告及改善對策，另加強宣導，呼籲家長一併重視兒童視力保健。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科主任彭書彥表示，「長時間近距離用眼」是導致近視的危險因子，增加戶外活動則有保護效果。要保護學生視力可以謹守國民健康署「eye眼健康密碼3010120」，也就是「用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」，現在學生課業壓力大，而且使用3C產品時間都很長，更應該特別留意。

桃園市衛生局表示，桃園市近3年4至6歲學齡前兒童視力問題也呈上升趨勢，是桃園市兒童第二嚴重的健康問題；市府提供4至6歲學齡前兒童發展評估、視力、聽力及口腔等12項全身免費健康檢查，並對檢查異常個案逐案追蹤關懷及轉介。