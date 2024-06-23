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國家警報大響！22:27花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

全台有感！晚間10點27分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

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國家警報大響！22:27花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚間發布第425號顯著有感地震報告，今晚10時27分於花蓮縣政府南方18.3 公里，發生規模5.4地震。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今晚間發布第425號顯著有感地震報告，今晚10時27分於花蓮縣政府南方18.3 公里，發生規模5.4地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今晚間發布第425號顯著有感地震報告，今晚10時27分於花蓮縣政府南方18.3 公里，發生規模5.4地震，地震深度17公里，位於花蓮縣近海。本起地震預估花蓮縣達災防告警系統（PWS）發送門檻。

各地震度級為花蓮縣4級、南投縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、台東縣地區最大震度 3級、台中市地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、台南市地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、台北市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。

地震 花蓮

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