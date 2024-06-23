吸千名觀眾！朱宗慶打擊樂團鼓動巴黎 為奧運添無限動能

朱宗慶打擊樂團昨晚在巴黎夏沃音樂廳舉辦「Energy ∞ Infinite」音樂會，代表台灣為將在7月舉行的巴黎奧運添無限動能。現場吸引千名觀眾，法國藝文界與打擊樂專業人士到場。

2024巴黎奧運即將倒數一個月，同步舉辦的「文化奧運」透過藝文交流，分享多元、自由、共好的精神。朱宗慶打擊樂團在文化部與全科科技的支持下，將「Energy ∞ Infinite」源源不絕的熱情活力，鼓動法國巴黎夏沃音樂廳（Salle Gaveau），以專業音樂廳室內演出的形式，加入文化奧運「台灣隊」行列，為運動選手們加油打氣。

藝術總監朱宗慶透過新聞稿表示，隨著文化奧運如火如荼地展開，作為文化部台灣品牌團隊，打擊樂團很榮幸能透過演出共襄盛舉，鼓動前進的節奏。

朱宗慶說，「Energy ∞ Infinite」音樂會精選6首特色十足的樂曲，向世界呈現台灣豐富的文化底蘊與多元共好的獨特魅力。其中三首為台灣原創作品：張瓊櫻的「射日」、盧煥韋的「探」、高瀚諺的「菜市仔」。兩首為法國作品：雷瓦提（Gérard Lecointe）的「三部曲」、塞瓊奈（Emmanuel Séjourné）的「吸引力之二」、與美國作曲家科申斯基（Gene Koshinski）的「超越彎折BeyonD thebEnd」。

朱宗慶向中央社記者表示：「六首曲子，每一首將帶給法國觀眾不一樣的心跳，希望大家好好享受今晚的表演，在日後想起時仍是美好回憶。」

「Energy ∞ Infinite」於22日晚間在巴黎演出，法國國立里昂音樂學院作曲組主任暨擊樂家杰弗里（Jean Geoffroy）、巴黎高等音樂學院教授暨擊樂家馬卡赫（Frédéric Macarez）、駐法國代表吳志中、副代表顏嘉良、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫、法國台灣商會會長黃行德等出席。

巴黎夏沃音樂廳於1907年落成，以卓越的音響效果與優雅的建築風格聞名，自20世紀初起如拉威爾、德布西等名家都曾在此首演。當晚可容納1020人的觀眾席幾乎坐滿，場面熱絡。

由於夏沃音樂廳的舞台開放，無布幕設計，在每首曲子表演結束後，朱宗慶打擊樂團必須在觀眾前直接換場，重新陳設樂器，副團長黃堃儼利用空檔向觀眾介紹將表演的曲目與創作背景，像是為台灣文化與打擊樂導聆，誠懇溫馨，台上台下無距離。

例如在「射日」一曲中，因為使用許多觀眾不熟悉的樂器，引起觀眾好奇，甚至突然起身只為看得更清楚。此外，當表演趨近結束，在擊完最終曲「菜市場」的最後一個音時，全體團員突然以法語喊出「歡迎來台灣」（Bienvenue à Taïwan），引發全場熱情回應。安可曲為台灣民謠「天黑黑」。

不少觀眾接受中央社記者訪問。一位法國擊樂手微笑地說：「我度過一個美好夜晚。」一位音樂愛好者史坦芬妮（Stephanie）則說：「我現在感到很幸福。」一位法國觀眾Francime則問記者：「你知道他們什麼時候要再來法國表演嗎？」

觀眾妮可（Nicole）是法國打擊樂愛好者，這是她第一次聆聽台灣的打擊樂，覺得與法國最不同的是演出形式與舞台效果，「基底的音樂性很美，但整體感更傑出！我最喜歡『射日』」。

曾獲台法文化獎的班任旅（Jean-Luc Penso）是布袋戲大師李天祿的法國弟子，他表示打擊樂對布袋戲非常重要，但與今晚完全不同。他說：「『Energy ∞ Infinite』是非常有活力的表演，尤其音樂極具電影感，充滿畫面。」他發現朱宗慶打擊樂團許多樂手是女性，很值得鼓勵。

旅法作曲家及音樂學者廖琳妮接受中央社訪問，她表示朱宗慶打擊樂團不僅站在音樂人的角度，也站在聽眾的角度，帶給大家非常不一樣的表演設計。作為全方面的樂團，朱宗慶打擊樂團長期培育後代，薪火相傳，這非常不容易，「法國這邊很多樂團的打擊家是台灣人，無論在巴黎或里昂，台灣的打擊樂是非常優秀的，全世界都看得到」。

觀眾張小姐曾是朱宗慶打擊樂團團員，目前在里昂的樂團工作，特別來巴黎看表演，心情感到很懷念。「我就快要滴出淚了！現場好多人，我感到好驕傲。」她說朱宗慶打擊樂團的特色就是活力與熱情，即使是巴黎觀眾也會被感染，這非常不容易。

觀眾李先生10年前是朱宗慶打擊樂教學系統的學生，目前在瑞士繼續學打擊樂，也特別來巴黎看表演。「我最喜歡『探』，盧煥韋老師把曲子寫得非常好，吳珮菁老師的六鎚詮釋更是厲害的無話可說。」他表示今晚學到好多，等一下要去跟老師們打招呼。