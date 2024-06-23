新自強號出軌釀9傷…台鐵著手4任務 7月22日前啟用告警系統

台鐵229次新自強號列車21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌、9人受傷，行政院長卓榮泰昨視察時表示，已請交通部責令台鐵重新徹底有效檢測所有告警監測系統。台鐵今表示，將於1個月內增設土石溢流告警系統及CCTV人工監控。

台灣省土木技師公會理事拱祥生直言，「告警系統」根本無法解決問題，台鐵應建置人工邊坡系統，並重新思考選線問題。

交通部長李孟諺今邀集台鐵公司商會並給予重要工作指示，包含野溪疏濬整治、增設土石溢流告警系統+CCTV人工監控、宜花東地區鐵路沿線檢討增設阻隔設施及告警系統、盤點提交26處告警系統位置圖。

台鐵表示，大清水溪疏濬整治部分，東區營運處將會同花蓮工務段於明天、廿四日邀集花蓮縣政府及相關單位進行會勘，擬定改善對策及行動計畫，加速進行溪床疏濬整治及強颱固床護岸等。

工作內容包含上游林班地治理、公路局台9線路橋下方溪床疏濬、大清水溪鐵路橋河岸堆積土石疏濬、橋台固床護岸、加設水位計等，並在1個月內優先完成大清水溪鐵路橋河岸推機土石疏濬、橋台固床護岸改善、加設水位計等為任務目標。

宜花東區鐵路路線，經過野溪、河川的鐵路橋，針對橋下及上下游500公尺範圍內溪床、河床土石淤積情形，邀集相關單位勘查，盤點評估有土石溢流橋面風險的鐵路橋，全面加設水位計，並規劃分工加速進行溪床、河床疏濬整治改善工作。

告警系統及CCTV人工監控部分，針對大清水溪鐵路橋，經請花蓮工務段與高科大張簡老師團隊合作，研發增設溪床土石溢流橋面的告警系統示範計畫，並在1個月內，也就是7月22日前完成系統安裝啟用；另盤點評估大清水溪鐵路橋及其他具土石溢流橋面風險的鐵路橋。

台鐵指出，在所屬管理段，均增設CCTV攝影機，24小時人工監控現場畫面，並制定SOP，若遇有發生土石溢流橋面情形，立即通報停止列車運行。

也會要求工務處加速盤點宜花東地區（包含平溪線）具落石及土石流高風險路段，規畫增設阻隔設施及告警系統，研擬整體改善計畫，循公建計畫程序，陳報交通部及行政院盡速核定辦理。

此外，也要求工務處於周一中午前完成提交26處告警系統位置圖，含275支告警系統攝影機＋3支輔助攝影機，以及實體組隔安全防護設施的設置地點位置圖。