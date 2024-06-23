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塑膠袋裝熱湯…小心吃下環境荷爾蒙 專家揭日常7大NG行為

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塑膠袋裝熱湯…小心吃下環境荷爾蒙 專家揭日常7大NG行為

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
塑膠袋發明後，民眾難逃「塑」命，生活環境中，處處可見塑膠製品，新聞示意圖。記者胡經周／攝影
塑膠袋發明後，民眾難逃「塑」命，生活環境中，處處可見塑膠製品，新聞示意圖。記者胡經周／攝影

看著熱騰騰、剛煮好的湯麵，老闆熟練地直接裝進塑膠袋裡，再束緊粉紅的繩子，滾燙的湯汁用塑膠袋裝安全嗎？專家指出，想要減少內分泌干擾物質，可從「減塑」下手。

環境毒物無所不在，各種汙染源滲入食物被我們吃下肚，累積過多可能會導致性早熟、不孕症、癌病變、內分泌失調、兒童生長發育問題等。北醫食安中心副主任蕭伊倫表示，塑化劑、環境荷爾蒙防不勝防，想要減少內分泌干擾物質，可從「減塑」下手。

日常生活中，許多食物及各式生活用品都可能使身體受到塑化劑的汙染，該如何減少內分泌干擾物質的暴露？蕭伊倫說，使用塑膠容器盛裝熱食，是主要的暴露來源，應該使用重複可利用的玻璃保鮮盒，以及正確使用與食材接觸的容器與廚具。

蕭伊倫舉例，三餐購買外食，不要使用塑膠容器或減少使用LDPE材質（4號塑膠，低密度聚乙烯）餐具盛裝熱食，其耐熱溫度為70至90度，熱騰騰的湯麵、滷味等食物裝入盒中時，很可能超出耐熱標準，恐吃進塑化劑。

另外，不要使用有損傷的美耐皿餐具及不沾鍋塗層接觸食物，美耐皿製品若有刮痕受損，遇到高溫可能會有三聚氰胺釋出的疑慮。而不沾鍋的表面有一層「鐵氟龍」塗料，省油、好清洗，但高溫空燒會破壞塗層結構；塗層表面剝落、變色或刮傷，則會釋出塑膠微粒，應立即汰換。

遠離內分泌干擾物質，還要從源頭落實塑膠垃圾減量，例如：使用有環保標章的清潔劑、洗手乳、衛生紙、餐巾紙，確實做好垃圾分類，並使用在地或有機食材等。日常生活中，也要避開下列NG行為，避開充斥各種毒素危機。

1.避免磨損不沾鍋塗層，如果有刮痕、受損嚴重，該換新的了，千萬不要再使用。

2.塑膠砧板耐用方便，但較容易留下刀痕，在切剁食物的過程中，讓塑膠微粒進入食物。

3.使用非盛裝食物的塑膠容器存放食物，塑膠容器表面可能殘留塑化劑。

4.使用塑膠餐盒、美耐皿、淋膜材質容器盛裝食物或加熱。

5.加熱時使用保鮮膜覆蓋或觸碰食物。

6.使用PVC手套接觸食物。

7.使用一次性餐具。

想要遠離內分泌干擾物質，要正確使用與食材接觸的容器與廚具。圖／台北醫學大學營養學院提供
想要遠離內分泌干擾物質，要正確使用與食材接觸的容器與廚具。圖／台北醫學大學營養學院提供

塑化劑 塑膠微粒 塑膠袋

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