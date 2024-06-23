雷雨區室內外安全5守則 鄭明典：露營帳篷對雷擊毫無防護力

近日各地午後雷陣雨頻繁，前氣象局長鄭明典今天在臉書分享雷雨區安全守則，包含在室外時避開高聳的樹或物體，並特別提醒「一般露營帳篷對雷擊一點防護力都沒有」。

中央氣象署今天下午陸續針對多處地區發布大雷雨即時訊息，截至目前包含台中、南投仍在警戒期間。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享雷雨區安全守則，提醒民眾注意。首先，室內基本上是安全的，但要避開電話線和門窗，雷雨中也應避免淋浴；若在室外，最好能找建築物避一避，不得不就至少避開高聳的樹或物體，盡量走低處，但避開水區和導電物體。

大雷雨期間划船、游泳都是高風險行為，盡快上岸。一群人在野外活動，則應分散開來，感覺毛髮直豎，立刻蹲低，但與地面保持最小接觸面積，雙手護住頭部，低頭到雙膝之間。

其中特別提醒，一般露營帳篷對雷擊一點防護力都沒有。最後，若是行車間遇到大雷雨，打開閃燈放慢車速並靠右，雨勢過大或遇冰雹，緩慢靠右減速停車，注意避開任何可能掉落物。除非有淹水之虞，盡可能留在車內，不接觸車內金屬元件。

氣象署說明，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。