明後2日雨區擴大！午後雷雨炸半個台灣 大台北11縣市續飆高溫

未來1周以高溫悶熱、午後雷陣雨為主要天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天雨區較廣，中部以北有機會持續降雨至晚間；白天各地仍要注意高溫，明天包含大台北等11縣市仍有局部36度以上高溫發生機會。

氣象署今下午5時20分針對南投縣發布大雷雨即時訊息，預計將持續到晚間6時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

另外，氣象署也發布高溫資訊。各地天氣高溫炎熱，明（24日）白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義市為黃色燈號。

張承傳說明，今天對流旺盛，午後多處有雷雨發生，截至下午5時，時雨量以南投縣國姓鄉達79毫米最多，而南投縣目前降雨還在持續當中，預估到晚間才會趨緩。

周一、二（24、25日）太平洋高壓強度稍微減弱，水氣偏多，午後雷陣雨範圍變得較廣，中部以北、各地山區有局部大雨，尤其中部以北地區的雨勢有機會持續到晚上；由於這2天環境風場偏東南風，因此花東地區、恆春半島也會有不定時的短暫雨。

周三、四（26、27日）太平洋高壓再度增強，雨區範圍縮小，但午後中部以北、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨；周五至周日（28至30日）環境風場偏西南風，中南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨。

溫度部分，張承傳指出，今天最高溫為雲林縣斗南鎮38.5度，主要是地屬近山區平地，較易有極端高溫發生；另外，台東金峰鄉、太麻里鄉也分別出現38.3度、38.2度的高溫。其他包含台南、台北、高雄、屏東、彰化、台中、花蓮、南投等也都出現局部37度以上高溫。

張承傳表示，未來1周各地普遍高溫約33至35度，周一、二水氣雖多、雨時較長，但沒下雨時感受仍為高溫炎熱；南部有較大範圍36度高溫出現，中部、大台北盆地也有局部36度以上高溫發生機會。

張承傳說，明（24日）白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為高溫橙色燈號，有連續出現36度的機率；嘉義市為黃色燈號，預估有36度以上高溫發生。