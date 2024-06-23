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雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石
中央氣象署今下午3時55分發布豪大雨特報，新北市山區、新竹縣山區、台中市山區為豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區為大雨特報。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市、新竹縣、台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、宜蘭地區及桃園、苗栗、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象署表示，今天持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫炎熱，南部地區偶爾有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在大台北地區及各地山區有短延時大雨發生的機率。
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