雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

中央氣象署今下午3時55分發布豪大雨特報，新北市山區、新竹縣山區、台中市山區為豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區為大雨特報。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市、新竹縣、台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、宜蘭地區及桃園、苗栗、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。