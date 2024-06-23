COVID-19疫苗救濟 疾管署5點說明：審議過程合法合理

疫苗受害救濟再受關注，衛生福利部疾病管制署今天表示，救濟審議過程合法合理，綜合目前疫苗不良事件通報資料評估，未觀察到須立即採取相關措施的COVID-19疫苗產品安全疑慮。

疾管署透過新聞稿表示，有關今天媒體報導「疫情再起，疫苗傷害須有真相」議題，針對疫苗接種受害救濟相關疑慮，進行說明，首先，所有疑因接種國內檢驗或書面審查合格的疫苗而疑似受害者，均可提出申請。

第2，政府對每件申請案都審慎以對，審議過程合法合理，且確保預防接種受害救濟審議小組獨立行使職權；審議小組則秉持醫學專業並以審慎客觀態度，全力取得事證方作成結論。

第3，預防接種受害救濟審議小組收到民眾提出申請後，須調閱其完整就醫紀錄、相關檢查及檢驗結果等，送審議小組委員或醫學專家先行初步鑑定，再送法律、社會公正人士委員作成案件綜合建議。

委員專家會依申請人所提各項資料，基於學術專業及臨床經驗，並參考醫學實證文獻，進行醫療專業判斷，鑑定專家也會召開小組會議先行討論，完成案件初步鑑定，案件初步鑑定完成後，專家鑑定意見及資料才會提交審議小組會議進行實質審議，完成因果關聯性研判。

第4，進入法院審查的案件，疾管署皆依法配合提出完整資料，說明審議小組會議召集的合法性，並輔以醫學實證文獻充分說明審議小組對於案件關聯性研判的依據。

第5，疫苗不良事件通報可經由疫苗不良事件通報系統 （VAERS）通報，民眾也可經由1922或衛生局通報疫苗不良事件，財團法人藥害基金會全國藥物不良反應通報中心，會依據所接獲的疫苗不良事件通報案例加以統計評估分析。

疾管署表示，綜合目前疫苗不良事件通報資料的評估結果，尚未觀察到須立即採取相關措施的COVID-19疫苗產品安全疑慮。將持續針對疫苗不良事件通報進行安全訊號偵測，加以統計評估分析，以積極執行疫苗安全監視機制，保障接種疫苗民眾的安全。