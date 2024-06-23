午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

午後大雨來襲，中央氣象署今下午繼2時19分發布新北市、台北市大雷雨即時訊息後，再於38分針對新北市、新竹縣、桃園市等發布大雷雨即時訊息。而因台北地區豪大雨影響，松山機場下午2時13分起暫停地面作業，有5架次受影響，相關機場航班可能遞延。

民航局表示，因台北地區豪大雨影響，松山機場下午2時13分起暫停地面作業，有5架次受影響，相關機場航班可能遞延，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，此段時間內與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

另外，氣象署針對新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新竹縣橫山鄉、新北市新店區、新北市三峽區、新北市烏來區等發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時38分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。