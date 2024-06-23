中午全台最高溫落在雲林斗南鎮 38.4度高溫「熱到皮膚發燙」

高溫熱爆，直至今天下午1時，據氣象署網站顯示，全台最高溫為雲林縣斗南鎮38.4度，斗南鎮長沈暉勛說，不只今天熱，兩三天來都一樣，熱到讓人頭昏眼花，至於什麼原因造成並不清楚，但昨天氣象報告從雲林到屏東一路紫爆，尤其鄰近山區的平原較嚴重，斗南就是典型靠山的鄉鎮，他已透過網路群組發布請民眾小心防止這一波熱浪。

氣象局今天下午發布高溫特報，其中雲林縣的斗南鎮平均溫度達38.4度為全台最高溫，今天上午斗南鎮舉辦第一屆竹筍節，盡管烈日當空，曬得讓人刺痛，但參加的民眾仍十分踴躍，許多人打傘遮陽，或躲在攤位帳棚裡，攤位賣飲品或冰品的生意特別好，連斗南鎮公所準備的冰水，也十分搶手。

蔡姓鎮民說，這兩天實在熱到不行，一家人假日整天都躲在家吹冷氣，有冷氣的公共場所的人也變多了，他外出走不到十分鐘，頭昏眼花趕緊跑進超商買冰的瓶裝水往頭上擺降溫「頭殼真的冒煙了！」。

鎮長沈暉勛說，這兩天很熱但有風，但全都是熱風，加重了熱效應，讓人更感不適，他觀察氣象資料，從雲林一路到屏東全都紫爆，尤其紫爆都出現在鄰近山區一帶的平原，也讓他覺得很奇怪，但不明白是何原因，是否熱風碰到山產生熱效應再回襲到空曠平原所致，也不得而知，有待氣象單位查明，再指導民眾如何防熱。

為避免中暑，沈鎮長今天也透過群組和網路「請為已經來臨的高溫做好必要的防暑準備！」發布防暑警告，提醒大家留意，他說，氣象專家提醒：今年將有60年一遇的悶熱高溫天氣！ 加之今年伏天長達40天（中伏20天），戶外溫度可能高達45℃以上。 目前馬來西亞、印度尼西亞、新加坡等國正經歷一 場前所未有的“熱浪”。

沈暉勛的簡訊提醒，大家要做好40°至50°之間極端高溫的防暑降溫準備， 提醒不管有多熱，都要堅持喝乾淨溫開水，避免喝冷水或冰水，以免影響心血管尤其是年長者。簡姓農民說，斗南最熱，可能與多年來農路廣鋪柏油和路樹減少有關，這兩天特別熱，他們都在天未亮之前提早下田，到上午八時以後就回家避暑了。