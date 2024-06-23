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南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工
高溫籠罩，各地溫度持續飆高，據氣象署網站顯示，今下午1點台南後壁37.7度，僅次於雲林斗南38.4度，對此鄉親苦笑說，站在外面不到1分鐘就滿身汗水，簡直快活不下去了。
「以前5點出門，現在提早到4點！」台南後壁除以稻米聞名，芭樂也是另項特產，果農說，這幾天一早就飆高溫，都是天還沒亮就在芭樂園忙碌，之前都是清晨5點上工，這陣子都提早4點摸黑上工，上午8點不到匆忙先撤離芭樂園找地方避暑。
農民說，近來夏天太陽太毒辣，就算全身包緊緊防曬還是沒辦法，只能趁還沒有大太陽時加減幹活。
因近來高溫，後壁農會位於菁寮老街上的步穀農創館，吸引不少遊客上門避暑購物，這一波高溫商機，館內限量的霜淇淋業績強強滾，估計每天可售出數百支，業績翻倍，農會人員忙翻天。
不過當前高溫也讓農會憂心務農長輩身體狀況，因二期稻作後壁地區農水署預計7月11日開始放水供農民插秧，後壁農會總幹事林怡歆連日來也不斷提醒農民要記得落實防曬，避免熱傷害。
前氣象局長鄭明典今也在臉書表示，海峽上南風不弱，但是太平洋高壓的下沉作用壓抑雲量的發展；提醒今天紫外線強，注意防曬，海風調節不到的地方會很熱，要多補充水分。
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