快訊

桃園大溪工廠大火...民眾聽到爆炸聲「黑色濃煙衝天」 國3數公里可見

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
後壁菁寮老街因實在天氣太熱，中午人潮略減。圖 ／民眾提供
後壁菁寮老街因實在天氣太熱，中午人潮略減。圖 ／民眾提供

高溫籠罩，各地溫度持續飆高，據氣象署網站顯示，今下午1點台南後壁37.7度，僅次於雲林斗南38.4度，對此鄉親苦笑說，站在外面不到1分鐘就滿身汗水，簡直快活不下去了。

「以前5點出門，現在提早到4點！」台南後壁除以稻米聞名，芭樂也是另項特產，果農說，這幾天一早就飆高溫，都是天還沒亮就在芭樂園忙碌，之前都是清晨5點上工，這陣子都提早4點摸黑上工，上午8點不到匆忙先撤離芭樂園找地方避暑。

農民說，近來夏天太陽太毒辣，就算全身包緊緊防曬還是沒辦法，只能趁還沒有大太陽時加減幹活。

因近來高溫，後壁農會位於菁寮老街上的步穀農創館，吸引不少遊客上門避暑購物，這一波高溫商機，館內限量的霜淇淋業績強強滾，估計每天可售出數百支，業績翻倍，農會人員忙翻天。

不過當前高溫也讓農會憂心務農長輩身體狀況，因二期稻作後壁地區農水署預計7月11日開始放水供農民插秧，後壁農會總幹事林怡歆連日來也不斷提醒農民要記得落實防曬，避免熱傷害。

前氣象局長鄭明典今也在臉書表示，海峽上南風不弱，但是太平洋高壓的下沉作用壓抑雲量的發展；提醒今天紫外線強，注意防曬，海風調節不到的地方會很熱，要多補充水分。

台南後壁高溫籠罩全台排名第二，農會步穀農創館著名的霜淇淋業績翻倍。圖 ／民眾提供
台南後壁高溫籠罩全台排名第二，農會步穀農創館著名的霜淇淋業績翻倍。圖 ／民眾提供
後壁菁寮老街因實在天氣太熱，中午人潮略減。圖 ／民眾提供
後壁菁寮老街因實在天氣太熱，中午人潮略減。圖 ／民眾提供

農會 防曬 高溫

延伸閱讀

南市活化土地代標售 提醒別讓白花花銀子飛了

8類人注意！12縣市飆36度高溫 專家：注意防曬與補水分

台南國際芒果節開幕連3周產地有活動 民眾吃芒果冰消暑

大貨車爆胎翻車貨散落一地 國道1號後壁段北上回堵中

相關新聞

注意雷擊及強陣風 氣象署針對7縣市發布大雨特報

中央氣象署今下午2時19分發布大雷雨特報，大台北地區為大雷雨，而基隆北海岸、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、...

中午全台最高溫落在雲林斗南鎮 38.4度高溫「熱到皮膚發燙」

高溫熱爆，直至今天下午1時，據氣象署網站顯示，全台最高溫為雲林縣斗南鎮38.4度，斗南鎮長沈暉勛說，不只今天熱，兩三天來...

南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工

高溫籠罩，各地溫度持續飆高，據氣象署網站顯示，今下午1點台南後壁37.7度，僅次於雲林斗南38.4度，對此鄉親苦笑說，站...

前癌王去年奪逾6千國人性命 醫：不篩檢4期存活率剩1成

衛福部112年國人死因統計，前癌王大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人...

篩檢陽性誤以為「痔瘡」1年才做大腸鏡 晚期癌飆2.8倍

衛福部112年國人死因統計，大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人新診斷...

救花蓮觀光 明起旅客住合法旅宿補助千元「不分平假日」

花蓮今年很不平靜，接連碰上強震、自強號遭遇土石流出軌事故，重創觀光，行政院長卓榮泰昨赴花蓮視察「內政部花蓮重建專案辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。