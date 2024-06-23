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台美共同打擊IUU漁撈行為 我年底提調查報告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台美漁業雙邊合作年度會議在華府召開，深入交流共同合作。圖＼漁業署提供
台美漁業雙邊合作年度會議在華府召開，深入交流共同合作。圖＼漁業署提供

「2024年台美漁業雙邊諮商會議」於美國時間6月21日在美國華盛頓特區召開，農業部漁業署長張致盛同駐美國台北經濟文化代表處林家榮組長率相關單位，與美國國務院、商務部國家海洋暨大氣總署、美國在台協會等單位，就國際漁業議題進行年度諮商。台灣將針對健全漁工工作環境的努力提出說明，承諾於年底提出最終調查報告。

漁業署表示，2024年會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，針對打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）漁撈行為、公海登檢、電子觀察員、國際參與、氣候變遷等跨域議題深入討論，並就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方達成高度共識，持續強化台美漁業合作。

漁業署說明，台美雙方並於諮商會議前6月20日舉行工作會議，就美國2023年國會報告內容調查進度進行諮商及意見交流，討論我國漁船涉及IUU漁撈行為之調查進展，以及強迫勞動議題，我方針對健全漁工工作環境的努力提出說明，承諾於年底提出最終調查報告。

漁業署表示，台美在漁業及養殖合作備忘錄架構下定期舉行雙邊諮商會談，持續深化合作，履行國際規範，致力促進漁業永續。我國作為國際社會一員，今後持續致力於強化漁業管理，加深與美國及相關國家就漁業管理與勞動議題共同合作。

漁業署 美國在台協會

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