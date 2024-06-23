前癌王去年奪逾6千國人性命 醫：不篩檢4期存活率剩1成

衛福部112年國人死因統計，前癌王大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人新診斷大腸癌，成為發生率第2名癌症。台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模表示，大腸癌第一線預防是「生活習慣」、第二線預防則是「定期篩檢」，大腸癌初期無症狀，而篩檢高達6成都是第0、1期，5年存活率超過9成。

大腸癌是國人10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且近9成的個案是發生在50歲以上的民眾。衛福部死因統計112年有6791人死於大腸癌，影響國人健康甚鉅。

「大腸癌7成是隨發性，與基因、家族史無關。」邱瀚模指出，大腸癌僅1成是基因突變導致，會導致患者30、40歲就罹癌；而家族史相關的僅2至3成，其餘都和「後天生活、飲食習慣」密切相關。

邱瀚模說，男性罹患大腸癌的比率比女性高出1.6倍，且不分國籍，都有出現男多於女的情況。一來是男性抽菸比率高、肉食習慣者也較多，而女性更年期前因女性荷爾蒙保護，降低大腸癌風險因子，但更年期過後，發生率便開始節節攀升。

要預防大腸癌上身，邱瀚模指出，初級預防就是「飲食生活習慣」，大腸癌風險因子包括肥胖、新陳代謝異常、運動習慣不佳、飲食熱量高、加工肉品、紅肉，建議多吃抗氧化食物，新鮮蔬菜、水果等等；但也有吃素者罹大腸癌，因此次級預防則是「定期篩檢」。

國健署提供50至74歲民眾每2年1次免費大腸癌篩檢。邱瀚模表示，即使沒有症狀40至50歲民眾還是要建立起篩檢的意識，大腸癌5年存活率平均達到6至7成，第0期更是百分之百，第一期也高達93至94%，篩檢中有高達6成都是第0、1期篩出，致死率低、根治機會也大。

「大腸癌初期無症狀，當症狀出現多為晚期。」邱瀚模提醒，大腸癌第3期存活率砍半只剩5成，第4期更是僅剩1成多，要有效減少晚期癌，篩檢相當重要，50歲以上成人每1000人就有2、3人罹患大腸癌，若終生都不篩檢，罹患率更是高達7%，每15人就有1人在80歲前會罹患，因此善用篩檢工具，掌握好自身健康。