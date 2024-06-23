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篩檢陽性誤以為「痔瘡」1年才做大腸鏡 晚期癌飆2.8倍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署長吳昭軍提醒，糞便潛血篩檢結果陽性後務必進一步追蹤，不少民眾誤認為只是痔瘡，反而耽誤最佳治療時機。超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險飆升2.8倍；示意圖。 圖／123RF
國健署長吳昭軍提醒，糞便潛血篩檢結果陽性後務必進一步追蹤，不少民眾誤認為只是痔瘡，反而耽誤最佳治療時機。超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險飆升2.8倍；示意圖。 圖／123RF

衛福部112年國人死因統計，大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人新診斷大腸癌，成為發生率第2名癌症。國健署長吳昭軍提醒，糞便潛血篩檢結果陽性後務必進一步追蹤，不少民眾誤認為只是痔瘡，反而耽誤最佳治療時機。超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險飆升2.8倍。

大腸癌患者林先生因身體不適到醫院看診，剛好醫院告知符合免費大腸癌篩檢資格，聽完說明後，發現篩檢過程簡單，就接受糞便潛血檢查，透過採便檢查發現異常，進一步接受大腸鏡檢查，確診發現為大腸癌第1期，林先生積極配合手術切除病灶，目前術後恢復狀況良好，後續僅需定期追蹤。

根據國健署癌症登記分析資料顯示，大腸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上，第2期個案5年存活率尚達8成以上，但等到第4期才被發現則5年存活率不到2成。

吳昭軍說，50至74歲2年內未接受大腸癌篩檢的民眾儘早接受篩檢，並應定期接受篩檢，才能在尚未出現臨床病兆前，及早阻斷癌症的發生。有部分民眾做了糞便潛血篩檢結果為陽性後，誤認為只是痔瘡，或不小心流血又再檢測1次，結果呈現陰性後，就沒有進一步接受大腸鏡檢查。研究顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險則為2.8倍。

大腸癌是可預防的癌症之一。吳昭軍表示，許多民眾誤以為腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不用做大腸癌篩檢，然而早期大腸癌無明顯症狀，容易被忽視，但透過定期大腸癌篩檢可以早期發現異常，並及早阻斷癌症的發生或惡化。透過定期篩檢及早確診、及時治療，可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。

國健署指出，大腸癌的發生與生活飲食習慣息息相關，久坐不動、愛吃燒烤與紅肉或肥胖等因素，皆可能導致大腸癌的發生，再加上沒有定期篩檢，大腸癌發生率的風險就會增加。50至74歲民眾請多加利用政府補助每2年1次的糞便潛血檢查，在家輕鬆做篩檢，排便時，請於馬桶內的乾區留住糞便，並遵循下列4步驟：

1.領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名。

2.解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

3.採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

4.送回：將採便管送回醫療院所檢驗。

民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合篩檢資格，若要查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站，查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊。

●全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢

大腸癌 癌症 馬桶

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