COVID-19升溫 醫提醒打疫苗、留心呼吸道傳染病

國內COVID-19疫情升溫，醫師表示，隨染疫增加，可預期重症量也會增加，呼籲國小以下學童家長帶孩子接種疫苗。除了COVID-19，也要注意黴漿菌、RSV、腺病毒等傳染病。

衛福部疾管署日前表示，國內疫情上升且處流行期，6月11日至17日新增623例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前一週329例大增；另新增38例死亡病例，也較前一週新增20例上升。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，根據目前監測分析，仍預估這波疫情要到9月後才會下降。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民接受媒體電訪表示，從比例來看，近期重症比例並未增加，但隨疫情上升，可預期重症患者可能也會隨之增加。

民眾擔心這波疫情是否會造成小朋友較大風險，黃立民說，雖然生病的小朋友多，但重症反而沒像之前那麼可怕，較少看到兒童多系統發炎症候群（MIS-C）、腦炎等重症，較多是肺炎情況，「沒有到把你嚇一跳」的地步。

防COVID-19威脅，黃立民提醒，隨著疫情解封，大家開始過正常生活、不太戴口罩，打疫苗還是最簡單、最重要的方式，「打一針就可以保6個月的平安」；雖然國小有集體接種，但幼兒園小朋友的家長較少主動帶孩子去接種，呼籲大家還是要帶小朋友去打疫苗。

除了COVID-19，黃立民指出，受免疫負債影響，2月開始到現在，黴漿菌也一直在流行，門診住院不少孩子都感染黴漿菌造成肺炎。黴漿菌沒有特別好發於甚麼季節，包括3、4歲或12、13歲孩子，還是要注意呼吸道禮節、戴口罩防感染。

受免疫負債影響，林口長庚兒童感染科醫師黃玉成也指出，從去年夏天開始，各種呼吸道疾病「幾乎沒有下來過」，且比疫情前病人還多，不只是COVID-19，呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、流感、腸病毒都同時流行。