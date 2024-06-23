花蓮旅宿不分平假日皆補助1000元 暑假住房率仍僅1成5

403強震後，花蓮旅宿住房率持續低迷，好不容易最近稍有復甦，21日又遇上台鐵事故，讓遊客更卻步，即使觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，但暑假目前住房率仍在1成5低檔徘徊，業者喊話，希望政府給予紓困貸款、水電費與稅金減免等，才有可能撐下去。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，現在須重建遊客對交通安全的信心，一定要維持交通狀況穩定，才有可能提高來花蓮的意願。目前花蓮旅宿申請補助，是當初疫情期間安心旅遊的10分之一，僅1000多件，暑假住房率不到2成，顯見即使有補助，對於旅客來說仍不敢來花蓮。除了希望暑假大型活動加持下，能提升住房率，也盼政府對於水電費、稅金等補貼，給予業者實質的幫助。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，儘管現在不分平假日補助1000元住宿，但幫助蠻有限，交通出現狀況，降低大家來花蓮的意願，暑假住房率目前僅1成5左右，感嘆「不知道未來的路有多長」，希望政府直接補貼旅宿業者身上，像是定期稅額能補助2到3個月等，避免出現大量倒閉潮。

花蓮縣觀光產業理事長陳義豐表示，403地震後餘震長達兩個月時間，不但蘇花路廊有落石，又有火車撞擊土石流的事故，影響消費者來花蓮的意願，對整個花蓮的安全性及交通安全會有疑慮。

花蓮業者面臨很大的問題就是客源減少，希望政府比照過去0206地震、疫情時，給予業者薪資補貼等，八大公股銀行能給業者紓困貸款等，讓業者取得必要資金，才能撐下去，也希望政府提升公路鐵路安全性。