快訊

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮旅宿不分平假日皆補助1000元 暑假住房率仍僅1成5

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
403強震後，花蓮旅宿住房率持續低迷，21日又遇上台鐵事故，讓遊客更卻步，即使觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，但暑假目前住房率僅1成5。記者王思慧／攝影
403強震後，花蓮旅宿住房率持續低迷，21日又遇上台鐵事故，讓遊客更卻步，即使觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，但暑假目前住房率僅1成5。記者王思慧／攝影

403強震後，花蓮旅宿住房率持續低迷，好不容易最近稍有復甦，21日又遇上台鐵事故，讓遊客更卻步，即使觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，但暑假目前住房率仍在1成5低檔徘徊，業者喊話，希望政府給予紓困貸款、水電費與稅金減免等，才有可能撐下去。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，現在須重建遊客對交通安全的信心，一定要維持交通狀況穩定，才有可能提高來花蓮的意願。目前花蓮旅宿申請補助，是當初疫情期間安心旅遊的10分之一，僅1000多件，暑假住房率不到2成，顯見即使有補助，對於旅客來說仍不敢來花蓮。除了希望暑假大型活動加持下，能提升住房率，也盼政府對於水電費、稅金等補貼，給予業者實質的幫助。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，儘管現在不分平假日補助1000元住宿，但幫助蠻有限，交通出現狀況，降低大家來花蓮的意願，暑假住房率目前僅1成5左右，感嘆「不知道未來的路有多長」，希望政府直接補貼旅宿業者身上，像是定期稅額能補助2到3個月等，避免出現大量倒閉潮。

花蓮縣觀光產業理事長陳義豐表示，403地震後餘震長達兩個月時間，不但蘇花路廊有落石，又有火車撞擊土石流的事故，影響消費者來花蓮的意願，對整個花蓮的安全性及交通安全會有疑慮。

花蓮業者面臨很大的問題就是客源減少，希望政府比照過去0206地震、疫情時，給予業者薪資補貼等，八大公股銀行能給業者紓困貸款等，讓業者取得必要資金，才能撐下去，也希望政府提升公路鐵路安全性。

水電 疫情 花蓮

延伸閱讀

花蓮鬧區寵物店失火多隻毛孩受困 搶救後僅1隻狗死亡

影／花蓮鬧區寵物店失火多隻毛小孩受困 消防民眾搶救大作戰

卓榮泰視察花蓮弱層補強建物 盼再訪看到安心大樓

台鐵撞土石流脫軌 花蓮縣長哽咽問卓榮泰「東部人有什麼路可走？」

相關新聞

注意雷擊及強陣風 氣象署針對7縣市發布大雨特報

中央氣象署今下午2時19分發布大雷雨特報，大台北地區為大雷雨，而基隆北海岸、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、...

中午全台最高溫落在雲林斗南鎮 38.4度高溫「熱到皮膚發燙」

高溫熱爆，直至今天下午1時，據氣象署網站顯示，全台最高溫為雲林縣斗南鎮38.4度，斗南鎮長沈暉勛說，不只今天熱，兩三天來...

南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工

高溫籠罩，各地溫度持續飆高，據氣象署網站顯示，今下午1點台南後壁37.7度，僅次於雲林斗南38.4度，對此鄉親苦笑說，站...

前癌王去年奪逾6千國人性命 醫：不篩檢4期存活率剩1成

衛福部112年國人死因統計，前癌王大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人...

篩檢陽性誤以為「痔瘡」1年才做大腸鏡 晚期癌飆2.8倍

衛福部112年國人死因統計，大腸癌奪走了6791位國人性命，而國健署最新癌症登記資料顯示110年就有1萬6238人新診斷...

救花蓮觀光 明起旅客住合法旅宿補助千元「不分平假日」

花蓮今年很不平靜，接連碰上強震、自強號遭遇土石流出軌事故，重創觀光，行政院長卓榮泰昨赴花蓮視察「內政部花蓮重建專案辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。