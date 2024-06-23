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極端高溫衝擊！日本一等米比例創新低 我國內通路仍有4成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據日本農林水產省2023年10月公布的資料，由於極端高溫影響，截至9月底的生產一等米全國平均比率為59.6％，創下歷史新低。圖為示意圖。本報資料照
根據日本農林水產省2023年10月公布的資料，由於極端高溫影響，截至9月底的生產一等米全國平均比率為59.6％，創下歷史新低。圖為示意圖。本報資料照

根據日本農林水產省2023年10月公布的資料，由於極端高溫影響，截至9月底的生產一等米全國平均比率為59.6％，創下歷史新低。農糧署表示，極端氣候會造成稻作出現胴葉病和稻米碎粒變多，目前國內末端通路的一等米比例仍有4成以上，受極端高溫影響較小。

日本最新修訂的「氣候變遷適應計畫」內容明確揭示水稻、蔬菜和水果在氣候變遷和極端氣候下的現狀影響和未來預測。水稻方面則指出稻米品質已經下降，部分地區甚至在高溫年份會出現產量減少。

農糧署稻作產業組稻米經營科長宋鴻宜說明，一等米不是收割下來就是一等或二等，而是收割加工時會進行篩選，篩選後品質符合標準者才是一等或二等米，現在的極端高溫確實會影響土壤和水溫，暴雨大風等也會造成稻作產量減少，也會讓稻米出現胴葉病，碎米和白粉質粒比例也會增加，一等米的獲得率也會相對減少。

宋鴻宜指出，胴葉病下的米粒碎粒會變多，一來是加工條件所致，二來是米粒本身受到極端高溫或突然的豪雨而讓相關不良比例增加，例如原本的米粒晶瑩剔透，但若出現如糯米般整顆白白的就是白粉質粒變多，這些就不符合國家標準的一等米。

宋鴻宜指出，近2年國內稻米生產量沒有受到極端氣候太多衝擊，農業試驗改良場所近幾年也從品種選育出耐高溫品種，以及栽種技術改良、開發智慧自動化環境監測系統等，水溫太高引進流水降溫等來因應氣候變遷，目前國內暫時沒有太大衝擊。

宋鴻宜坦言，雖然國內糧倉沒有詳細統計一等米的比例，但如果從通路占有率來看，末端消費架上包裝標示一等米比例大概有4成以上，變化不大。

氣候變遷 稻米 高溫

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