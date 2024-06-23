雲林高溫飆38度！未來1周為高溫炎熱、午後雷陣雨型態

氣象署今中午11時33分發布高溫資訊，台東縣地區已有焚風發生，雲林縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等發布高溫橙色36燈號，新竹縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣發布高溫黃色燈號。

央氣象署預報員張承傳表示，未來1周都高溫炎熱午後雷陣雨天氣型態，明後2天太平洋高壓偏弱，午後雨時長、大雨區域較廣，但周三太平洋高壓又增強，午後雷陣雨範圍縮小；溫度部分，各地溫度偏高，白天高溫約32至35度，局部地區可達36度以上高溫。

張承傳說明，今天受到太平洋高壓勢力範圍影響，各地天氣為多雲到晴天氣型態，風向偏南風，因此南部沿海開始有對流雨，南部地區不定時有零星短暫陣雨。午後雷陣雨範圍，以中部以北、東北部、東部及其他山區為主，尤其大台北及其他山區午後有局部大雨發生機率。

未來1周天氣部分，張承傳表示，下周四（27日）前，都在太平洋高壓勢力範圍內，周一、二（24、25日）兩天，太平洋高壓勢力強度偏弱，午後雷陣雨範圍擴大。

周三、四（26、27日）太平洋高壓又增強，午後雷陣雨範圍再度縮小，中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雨，風向上偏東南風，因此東部、東南部、恆春半島等有不定時零星降雨，迎風面降雨減少。

周五、六（28、29日）環境風場偏西南風，中南部不定時有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部大雨。

溫度方面，張承傳表示，今天各地高溫偏高，白天高溫為32至35度，局部區域甚至可達36度以上高溫，除了嘉義市、新竹市、宜蘭縣外，其他地區都有出現36度高溫機率。

張承傳說，未來1周都是高溫炎熱、午後雷陣雨天氣型態，周一、二午後雨時長，大雨區域較廣。另外，今天東南部有焚風發生機率，周二西南部、恆春半島沿海有長浪發生，需多加注意。