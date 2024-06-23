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病毒大亂鬥！兒科急診「住院至少等3天」 醫籲民眾快做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部疾管署呼籲，新冠疫情進入第6波流行情，民眾應盡速接種新冠疫苗。本報資料照片
衛福部疾管署呼籲，新冠疫情進入第6波流行情，民眾應盡速接種新冠疫苗。本報資料照片

近期新冠疫情再起，醫療院所擠滿人潮。急診兒科主治醫師黃士倫表示，現在病毒大亂鬥，急診室塞爆，兒科病床待床14床，現在要住院至少要等3天，他也指出自己幫3個1歲以下的發燒幼童快篩，結果全都染疫，提醒大家趕快打疫苗

黃士倫在臉書表示，新冠疫情再度流行起來，疾管局臆測8、9月病毒會創新高峰，提醒民眾盡快接種疫苗。他強調，家中若有未滿6歲的幼童，建議全家都來接種新冠XBB疫苗，做好雙向防護。

網友們也紛紛指出，「家裡有寶寶的看到這些訊息真的嚇死」、「好可怕，現在養兒育女好不容易，醫護們也辛苦了」。另有家長問道，「為何現在病毒都不怕高溫了？」黃士倫也回應，「這是很反常的夏天！」

此外，今年4月電價調漲，當時即傳出部分藥品恐悄悄喊漲，如今解熱鎮痛藥物「普拿疼也開出漲價第一槍，代理商表示，今年7月起，不同品項普拿疼每盒將調漲9至20元，漲幅約5～6％，至於其他藥品是否跟進，有待觀察。

新冠肺炎 普拿疼 疫情 疫苗

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