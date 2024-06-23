8類人注意！12縣市飆36度高溫 專家：注意防曬與補水分

天氣高溫炎熱，中央氣象署今早發布高溫資訊，12縣市發布高溫橙色36燈號、4縣市發布高溫黃色燈號；前中央氣象局長鄭明典今早也在臉書指出，海峽上南風不弱，但太平洋高壓下沉作用壓抑雲量發展，紫外線強，要注意防曬、多補充水分。

鄭明典表示，晴朗的台灣，海峽上南風不弱，但是太平洋高壓的下沉作用壓抑雲量的發展。今天紫外線強，注意防曬；海風調節不到的地方會很熱，要多補充水分。鄭明典說，他這邊，台北也會熱，要想一下到哪裡避暑去。

氣象署表示，今（23日）白天基隆市、台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。