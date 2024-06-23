持續午後雷雨天氣型態 專家：暫不必擔心颱風影響台灣

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周開始進入太平洋高壓外圍偏南風環境以來，天氣狀態變得較為單純，上午各地大致多雲或晴，午後有局部雷雨；至於是否有颱風？吳聖宇說，暫時還不必擔心。

吳聖宇表示，今天的天氣依然要注意午後局部雷雨發生，預報資料來看，平地較易受影響的區域包含大台北、宜蘭、花蓮，提醒午後外出要記得攜帶雨具。到山區、溪流周遭活動需留意午後天氣變化。

溫度持續高溫炎熱，各地高溫普遍可達34至36度，部分區域可達36度以上高溫，外出需做好預防中暑、熱傷害的準備，建議待在室內還是比較好一些。

明後天（24至25日）因南海的季風低壓逐漸往海南島一帶發展，雖目前實際狀況發展不太理想，結構鬆散，「進一步成為熱帶性低氣壓或是颱風的機率下降許多」，但仍會帶動一些水氣往大陸華南沿岸靠近，也連帶會讓台灣附近水氣稍微增多。

東南部的台東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨；各地山區及近山地區午後仍有熱對流雷雨，熱對流發展降雨範圍可能會稍微擴大，但仍是以山區為主，局部單點的雨勢會較大；平地部分，北部、東北部、東部等較有機會受影響。

吳聖宇提醒，午後外出要帶雨具，到山區、溪流旁活動需留意午後天氣變化。溫度方面持續偏高，各地高溫仍有33至35度，局部地區可達36度以上高溫，需預防中暑、熱傷害。

下周三至周五（26至28日），太平洋高壓勢力又稍微增強，午後雷雨發生範圍可望減少，且往山區縮減一些，但周末期間（29至30日）高壓又有稍微減弱東退，午後雷雨發生範圍有機會擴大。

吳聖宇表示，基本上天氣型態變化不大，但因高壓強弱變動，午後雷雨出現的範圍也跟著擴大或縮小，提醒外出最好都帶著雨具較為保險。

溫度方面持續高溫炎熱，雖沒到大範圍極端高溫條件，但每天高溫34至35度，甚至可達36以上高溫，除讓人感覺相當不舒服，未來一段時間每天的重點要預防中暑。

吳聖宇說，短時間內，由於太平洋高壓的強勢，加上西南風的偏弱，熱帶洋面上似乎很難有較為明顯的擾動發展，南海到菲律賓附近雖是相對氣壓較低的區域，但目前的預報資料都沒顯示有較大規模的擾動要醞釀。

吳聖宇說，就天氣的類型描述，近期天氣均為上午晴朗、下午局部雷雨、晚上熱對流消散，天氣又恢復穩定。一直到7月初這段期間，大致保持對南邊的觀察注意即可，「暫時都還不必擔心會有颱風影響台灣的機會」。