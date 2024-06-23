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協助振興花蓮觀光 飯店旅行業宣布加碼補助

中央社／ 台北23日電

0403地震後重創花蓮觀光，除了交通部觀光署祭出花東旅遊補助之外，不少旅遊業者跟在地花蓮飯店都都紛紛宣布加碼補助，就盼花蓮觀光可以在暑假旺季迎來復甦。

為協助0403花蓮地震後旅宿業正常營運，觀光署推出獎勵措施，6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助新台幣1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。台東縣方面，8月1日至9月30日針對自由行住宿，平日每房每晚最高補助1000元。

除了觀光署推出補助外，不少旅遊業者、在地飯店紛紛宣布加碼措施，希望讓花蓮在暑假的旅遊旺季，可以迎來復甦。

Klook發布新聞稿表示，響應花東旅遊補助，只要符合補助資格的自由行旅客在Klook上預訂花蓮住宿，就能享有最高1000元的住宿補助，並加碼推出花蓮指定住宿和租車總計價值最高1000元的優惠折扣。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，0403地震雖然對花蓮旅遊造成巨大影響，但隨著地震趨緩，花蓮地區的旅遊買氣也逐步提升，暑假期間花蓮旅遊商品的預訂量已經從5月底開始回升，每週預訂量約成長4到5成，其中遠雄海洋公園和相關住宿、賞鯨等熱門水上活動最為熱門。

瑞穗天合國際觀光酒店表示，推出加碼優惠，包含每房每晚依觀光署補助金額雙倍折價、升等房型、加贈輕食券、加贈商品抵用金200元、加倍贈送市集金幣、SPA課程5折優惠等。

住宿 地震 花蓮

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