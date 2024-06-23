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今起1周高溫飆38度 吳德榮：午後慎防雷擊、瞬間大雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天起一周「滯留鋒」在華南至長江流域一帶徘徊，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗炎熱，最高溫將達36至38度，但仍要注意雷擊、強風及瞬間大雨。
昨天各地最高溫約36至39度，北部（台北士林區）38.5度、中部（雲林斗南鎮）38.0度、南部（屏東內埔鄉）38.2度、東部（花蓮鳳林鄉）36.3度。
吳德榮說，今（23日）清晨台灣上空晴朗無雲，巴士海峽有零星回波移入，恆春半島零星少量飄雨。截至今晨4時53分，各地區平地最低溫約在25、26度，北部（基隆七堵區）25.5度、中部（南投中寮鄉）25.1度、南部（台南楠西區）25.5度、東部（台東鹿野鄉）25.0度。
吳德榮表示，今天起1周（23至29日），「滯留鋒」在華南至長江流域一帶徘徊，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗炎熱，最高溫將達36至38度，需注意防曬、防中暑。
吳德榮指出，但太平洋高壓的「沉降作用」，尚不足以完全壓制、近山區午後的對流發展，因此其鄰近平地及山區，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍應注意「雷擊、強風及瞬間大雨」。
至於今天各地氣溫，北部26至38度，中部25至38度，南部26至38度，東部25至36度。
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