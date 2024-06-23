胸腔科難覓新醫師 醫界憂未來防疫只剩老醫師

長久以來，胸腔科被醫界戲稱「又累又沒錢、還會被告」，歷經ＳＡＲＳ、H1N1、新冠肺炎等重大疫情，胸腔科醫師肩負重任，但辛苦與所得不成比率，年輕醫師敬而遠之；近一、兩年，胸腔科新進醫師人數出現雪崩式下降，訓練額度超過百人，但僅有卅人報名，多家醫學中心甚至掛零。資深醫師擔憂，下一波感染病毒來襲，能在第一線防疫作戰，恐怕只剩老醫師。

40歲以下醫師 不到一成五

胸腔暨重症加護醫學會統計，胸腔內科醫師年齡分布狀況，年齡四十歲（含）以下者二○二人，四十一至四十九歲四○一人、五十至六十一歲四九六人、六十二至七十歲一九八人、七十一歲以上有八十七人，四十歲以下醫師還不到一成五。

此外，胸腔內科醫師平均年齡為五十二點四七歲，與其他大科相較，僅低於婦產科五十六點七二歲、眼科五十三點七歲、骨科五十三點○五歲。

胸腔科工作重 收入相對低

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，目前執業胸腔科醫師年紀確實偏老，多半在ＳＡＲＳ爆發之前（二○○三年）就加入此領域，幾乎都超過五十歲；而每次出現大規模疫情，加重工作負擔及感染風險，薪資所得又不如預期，往往嚇跑年輕醫師。

陳育民說，原本全國教學醫院胸腔內科（次專科）一年訓練額度超過一百人，但新冠疫情後，平均一年只剩三十人左右報名。以北榮為例，以往一年約可收到四名醫師，但今年僅一人報到。

台大醫院也差不多，內科部副主任何肇基表示，所有次專科中，胸腔科已是敬陪末座，該院每年應招收四至六名胸腔內科研修醫師，去年只收到兩人，今年四人，低標過關，已算「特例」。原因在於胸腔科收治重症患者，值班、工作壓力沉重，卻無自費項目，收入比同為內科次專科的腸胃科低了二、三倍。

「每逢爆發重大傳染病疫情，胸腔科醫師人數就顯著下滑，新冠疫後，願意的人更少。」胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，胸腔醫師人力嚴重不足，已經到了危急存亡之秋，全球約五至十年出現一次重大傳染病，未來又爆發疫情，總不能靠著「老醫師」在前線奮戰，幫病患插管。

台大醫院胸腔科主任施金元表示，在胸腔科醫師人數不足情況下，遇到重大疫情時，眾多患者湧至醫院，只能請求跨科支援，胸腔科醫師負責照護加護病房裡的重症病患，這勢必衝擊醫療品質。

胸腔暨重症加護醫學會表示，目前一次支氣管鏡檢查健保點數一六八○點，約一五○○元，但全程需局部麻醉、監控患者呼吸狀況，時間超過半小時。相較之下，胃鏡操作簡易，難度較低，但健保點數卻差不多。施金元呼籲，衛福部應提升支氣管鏡等胸腔內科檢查項目的健保給付點數。

為此，胸腔暨重症加護醫學會多名代表於六月廿一日齊赴健保署請願，大吐苦水。

健保署長承諾 調高健保點數

健保署長石崇良給予正面回應說，將透過「醫療服務資源耗用相對值」（ＲＢＲＶＳ）改善計畫，逐步調高點數。再者，提高加護病房照顧急性呼吸衰竭病人的照顧費用，以優先確保急重難罕症病人的照護品質。