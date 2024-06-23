今各地慎防36度以上高溫 午後2地留意較大雨勢

受太平洋高壓影響，中央氣象署指出，今天各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區要留意局部大雨。溫度方面，各地高溫約33至35度，局部地區可能有36度以上極端高溫，提醒民眾慎防熱傷害。

氣象署表示，今天清晨至上午偏南南西風，中南部可能有零星陣雨或雷雨，其他各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區要留意局部大雨。

氣象署指出，明、後天太平洋高壓短暫減弱，環境較不穩定，午後各地留意局部短暫陣雨，尤其中部以北降雨可能持續到晚上。周五、周六太平洋高壓再增強，環境偏乾，東南部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴，仍要留意午後降雨。

氣象署也說，未來一周各地普遍高溫都在33至35度，局部可能有36度以上極端高溫，氣象署將隨時發布高溫資訊。另外，下周二西南部及恆春半島可能有長浪，提醒民眾留意。