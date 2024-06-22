年輕胸腔科醫師人數雪崩式下降 疫情再來恐釀國安危機

長久以來，胸腔科被醫界譏為「又累、又沒錢、還會被告」，SARS、H1N1、新冠肺炎等重大疫情接連出現，胸腔科醫師負荷遽增，導致年輕醫師不願投入，胸腔科醫師人數不足，出現雪崩式下降，20多前每年近百人報考，現在只剩下37人。

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，目前執業胸腔科醫師多在SARS前就加入，為五十歲以上的中生代醫師；年輕醫師看到重大疫情帶來的工作負荷，加上薪資待遇不成正比，幾乎不願投入，恐在下一波疫情時，形成國安危機。

學會統計，胸腔內科醫師年齡四十歲（含）以下者僅202人，41至49歲有401人、50至61歲有496人、62至70歲有198人、71歲以上有80人，平均年齡為52.47歲。胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，前述醫師年齡除凸顯年輕醫師不願加入，更透露醫師年齡分布不均，恐造成醫療量能隱憂。

「每逢重大傳染病疫情發生，胸腔科醫師人數均會下滑，尤其新冠疫後，幾乎沒有醫師願意投入。」周昆達說，學會多次提出呼籲，期待看到點值改善，卻一直看不到轉機，全球重大傳染病以每五至十年發生一次的頻率接踵而至，若年輕醫師人數持續低迷，未來又爆發疫情，總不能靠著「老醫師」在前線奮戰、插管。學會為此於本月21日赴衛福部健保署爭取支持。

台大醫院過去幾年胸腔內科研修醫師招募情況均不佳，台大醫院內科部副主任何肇基表示，去年僅招收2人，今年招收到4人，已算「特例」，應招收4至6人才屬正常。

何肇基說，胸腔科在所有次專科志願內，變成倒數，只能收到成績倒數的學生，主因就是胸腔科需處理重症患者，值班、工作壓力均大，卻因沒有自費項目，收入比同為內科次專科的腸胃科，低了二、三倍以上，只有願意吃苦、有理想的學生才願意選擇胸腔科。

北榮往年約有4位胸腔內科研修醫師，然而現在各醫院已經找不到人。周昆達以北榮為例，今年更只剩下一個，還不見得研修結束後還會留在北榮，現行情況已是危急存亡之秋，必須趕快呼救。

台大醫院胸腔科主任施金元說，導致年輕醫師不願投入，在胸腔科醫師人數不足情況下，遇到重大疫情只能請求跨科支援，胸腔科醫師則負責守住加護病房的重症病患，勢必對醫療品質有所影響。

施金元表示，盼政府透過提升健保給付點數，讓自費項目極少的胸腔科醫師，獲得與工作量相應的報酬。再者，胸腔科醫師照顧加護病房胸腔重症患者，容易出現醫療糾紛，希望設置相關補償機制，避免醫師經常面對法律訴訟，將有助提升年輕醫師選擇胸腔科的信心。

健保署長石崇良表示，初步討論會朝三方向著手，一是花費心力很多但點值給付卻跟其他項目差不多者，會透過「醫療服務資源耗用相對值」（RBRVS）改善計畫處理；再者加護病房照顧急性呼吸衰竭病人的照顧費用將研擬調整，優先保障急重難罕症病人，同時也希望給付調高後聘用人數也要維持比例。