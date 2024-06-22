健保支付價太低 支氣管檢查機器壞了醫院索性不想修

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北即時報導
胸腔科的支氣管鏡檢查健保給付1680元，不少醫師認為過於辛苦與點值支付不成比例，乾脆不做支氣管鏡。記者葉信菉／攝影
胸腔科的支氣管鏡檢查健保給付1680元，不少醫師認為過於辛苦與點值支付不成比例，乾脆不做支氣管鏡。記者葉信菉／攝影

台北市某區域醫院病人需接受支氣管鏡檢查，卻因檢查機器故障，必須轉診至醫學中心，一問之下才發現，原來是健保給付與檢查成本不符，機器壞了索性不修理。胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，支氣管鏡檢查根本是做一個賠一個，檢查耗時長、給付價卻少，導致胸腔科醫師乾脆不做支氣管鏡檢查，或「用腳投票」離開職場。

衛福部健保署自2021年起將支氣管鏡檢查給付點數從1600元調高至1680元，對比胃鏡檢查則是從1500元提升至1575元，二種內視鏡檢查費用僅相差100元，胸腔科醫師執行支氣管鏡卻需要花上數倍時間。

周昆達表示，支氣管鏡檢查必須為患者局部麻醉，且因檢查過程影響患者呼吸，必須密切監視，包含前置作業完成一項檢查需要30分鐘以上，還會弄得「鮮血淋漓」，患者接受度也較低；反觀在門診花費5至10分鐘即可完成的胃鏡，在台灣檢查量居高不下，與支氣管鏡的檢查量相差40倍以上。在前述情況影響下，不少胸腔科醫師乾脆不做支氣管鏡，轉由他院執行，部分醫院機器損壞也因不敷成本，選擇不再修理。

台大醫院胸腔科主任施金元則說，肺癌是胸腔科最常見的疾病，衛福部將肺癌低劑量斷層檢查（LDCT）檢查納入癌症篩檢補助，受檢人數增加，檢查中多少會看到小結節，民眾出於擔心至胸腔科就診的人數劇增，而胸腔科醫師花許多時間判讀檢查影像，卻只能收取診察費，沒有額外健保項目給付。

「胸腔科醫師時常在做『義務勞動」。」施金元表示，慢性支氣管疾病、阻塞性肺病患者等，若急性發作，需要使用呼吸治療器材，呼吸治療師有時難以分神，必須由胸腔科醫師先為病患處置；胸腔疾病患者需使用的噴劑藥物，因需配合呼吸動作，多需要較長時間衛教，「教了很久卻只有診察費用給付。」

施金元說，台大醫院胸腔科主治醫師雖不必輪班，但在胸腔科醫師人數下降的情況下，不少區域醫院、地區醫院主治醫師也必須輪班，四、五十歲還在執夜班加護病房的醫師大有人在，因胸腔重症患者狀況多較危急，醫師每天至少需要查房2次，許多在醫院實習的年輕醫師，看著老師這麼辛苦，都不敢投入胸腔科。

胸腔內科自費項目少，導致工作報酬難符合工作負荷量。施金元表示，胸腔內科多是藥物治療，少有自費醫材，每周開立上千萬元的藥物醫師也無法抽成，有時患者從他院轉來，影像學檢查光碟醫師一看就是一小時，這些情況也只能「算人頭」取得門診診察費，期待政府考量胸腔科自費項目少，提升健保給付點數，才能留住年輕醫師。

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