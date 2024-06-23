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teamLab共創展 科教館打卡拿好禮
teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，於國立台灣科學教育館七樓展出「teamLab共創！未來園台北」展覽，世界巡迴多件豐富作品，不僅兼具創造力與沉浸感的互動體驗，且設計多元充滿驚喜。
其中作品「光球管弦樂團」有許多大大小小、五光十射的蛋形光球，民眾可以透過與光球互動切換顏色與聲光。
展覽出口也精心準備打卡小禮物，凡於出口處打卡都可獲得天地合補金盞花葉黃素凍（含乳清蛋白神經鞘磷脂），每日數量有限，贈完為止。
「teamLab共創！未來園 台北」展期自即日起至十月十三日，全票四九○元，平日購票四七○元，展覽特定作品還會隨著季節更迭，有不同季節的場景。更多展覽活動詳情可上官方社群或官網。
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