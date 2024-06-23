健保給付太低…支氣管鏡機器壞 醫院不想修

近一年多來，北榮胸腔科收治不少來自台北市某家區域醫院轉來的患者，特別的是這些患者均需做支氣管鏡檢查，因人數眾多，私下打聽後才知該醫院檢儀器故障已久，卻不願修理，因為支氣管鏡檢查給付偏低，做一個、賠一個，還不如將病人轉給醫學中心，還來得划算。

胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，支氣管鏡檢查難度高、耗時，但給付價卻不高，衛福部健保署自二○二一年起將支氣管鏡檢查給付點數從一六○○點調高至一六八○點。相較之下，胃鏡檢查則是從一五○○點提升至一五七五點，二種內視鏡檢查費用僅差一百元，但胸腔科醫師執行支氣管鏡卻需要花上數倍時間。

周昆達說，執行支氣管鏡檢查時，患者局部麻醉時，需密切監視其呼吸狀況，包含前置作業，完成一項檢查至少半小時，難度較高，不小心還可能「鮮血淋漓」。至於胃鏡，門診花費五至十分鐘即可完成，給付點值卻差不多，難怪在台灣檢查量居高不下，去年逾百萬次，超過支氣管鏡檢查量四十倍。

台大醫院胸腔科主任施金元表示，肺癌是胸腔科最常見的腫瘤疾病，衛福部將「低劑量斷層檢查」（ＬＤＣＴ）檢查納入成人癌症篩檢補助，受檢人數暴增，許多人檢查後發現小結節，而被轉至胸腔科，做進一步研判及檢查，但胸腔科醫師花時間判讀檢查影像，卻無額外給付，只能收取診察費。

「胸腔內科自費項目少，工作報酬難符合工作負荷量。」施金元說，胸腔內科多採取藥物治療，少有自費醫材，即使每周開立上千萬元的藥物，醫師也無法抽成。有時收治其他醫院轉來的患者，光是審查影像學檢查光碟，就需一個小時，期待政府提升健保給付點數，才能留住年輕醫師。