太魯閣國家公園重建 劉世芳：朝明年底全面開放努力

內政部長劉世芳今天表示，內政部多管齊下給予花蓮全面重建支持，而太魯閣國家公園復健計畫今年就要啟動，受災較輕微的景點如天祥、太魯閣等優先整修，在年底局部開放，並朝明年底全面開放目標努力。

劉世芳、內政部次長吳堂安、國土管理署長吳欣修及國家公園署長陳茂春今天陪同行政院長卓榮泰等跨機關共同視察「0403花蓮重建專案辦公室」以及太魯閣國家公園重建情形。內政部晚間透過新聞稿轉述劉世芳談話。

劉世芳表示，重建辦公室結合行政院東部聯合服務中心與民間力量，擴大整體服務量能，多管齊下助花蓮全面重建，包括租金補貼、耐震補強、危老重建、太魯閣國家公園重建及攸關防災的消防車添購等。

劉世芳表示，現階段租金補貼已核撥新台幣1400餘萬元、短期安置旅宿有90戶入住、核定補助花蓮縣政府617萬餘元成立都市更新輔導團、補助花蓮約8.6億元經費充實救災量能，並在行政院支持下，將會挹注約30多億元分年分期推動國家公園復健計畫，從生活、防災到觀光資源與產業復甦，內政部皆會給予花蓮支持。

此外，劉世芳前往視察太魯閣國家公園重建情形時指出，整個復建計畫從今年就要啟動，受災較輕微的景點，如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，優先進行整修，並在兼顧整體安全的前提下，在年底進行局部開放，並朝明年底全面開放目標來努力。

劉世芳下午則前往弱層補強的社區勘查，並表示目前重建辦公室偕同國家地震工程研究中心，已輔導42棟建築物取得弱層補強的補助，正由專業人員協助進行補強規劃。重建工程補助部分，自用住宅屬於紅單並經強拆的合法建物，將進行重建價格估算，每戶上限360萬，不願參與重建者，也會與財團法人賑災基金會研擬相關價購房地方案。

劉世芳強調，災後重建工作繁多，但請花蓮鄉親放心，中央會運用跨部會資源積極給予協助，中央與地方攜手合作，加速完成重建及復建工作，讓受災民眾能回歸正常生活及再現花蓮觀光風華。