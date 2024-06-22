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文湖線遇大雷雨設備異常月台滲水 換零件補強排水

中央社／ 台北22日電
台北捷運文湖線出現設備異常警訊，已完成更換異常數位輸出板件；另忠孝復興捷運站、萬芳醫院站滲水情形，將持續補強車站設施排水功能。圖／聯合報系資料照片
台北捷運文湖線出現設備異常警訊，已完成更換異常數位輸出板件；另忠孝復興捷運站、萬芳醫院站滲水情形，將持續補強車站設施排水功能。圖／聯合報系資料照片

北捷運表示，昨天雙北地區瞬間大雷雨，文湖線出現設備異常警訊，已完成更換異常數位輸出板件；另忠孝復興捷運站、萬芳醫院站滲水情形，將持續補強車站設施排水功能。

台北市昨天午後降下大雨，市府雖未接獲災情通報，但捷運文湖線一度有列車出現異常，忠孝復興站轉乘區及萬芳醫院站月台等處也發生滲水情形。

台北捷運今天以新聞稿表示，昨日雙北地區瞬間大雷雨，行控中心持續監控列車運轉，下午3時左右，發現文湖線設備因閃電出現異常警訊，行控中心立即切換至備援系統，切換期間麟光站至動物園站，有4部列車因自趨安全保護設計啟動，於站間自動減速停車約1分鐘，隨後列車恢復正常營運。

北捷指出，經維修人員連夜檢修，發現為數位輸出板異常，研判與閃電雷擊有關，已完成更換備品後進行功能測試正常，後續將研議設置數位輸出板與道旁設備間訊號隔離設備，防止雷擊突波，強化避雷保護。

而忠孝復興站轉乘區、萬芳醫院站月台及大廳排水系統因強降雨宣洩不及滲水，車站人員立即加強引導旅客，並以紅龍圍住漏水處，清潔人員加強除水，後續當雨勢趨緩後車站已無漏水情形。

北捷表示，經維修人員檢修，車站滲漏水主要皆因為瞬間強降雨宣洩不及，大量雨水漫流至車站站體既有縫隙導致，將持續加強檢視車站天溝及截水盤等設施通暢，維持排水功能正常，另持續補強車站設施排水功能，以因應極端氣候來臨。

北捷 捷運

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