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種植植物、從事懷舊活動 專家授非藥物失智症治療良方

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
職能治療師全聯會理事林鈺祥帶領現場讀者從事失智症活動，其中一項活動是「大腦體操」，若聽到成雙成對的詞語，民眾必須舉起雙手，如果聽到單數名詞，則舉單手。記者林琮恩／攝影
職能治療師全聯會理事林鈺祥帶領現場讀者從事失智症活動，其中一項活動是「大腦體操」，若聽到成雙成對的詞語，民眾必須舉起雙手，如果聽到單數名詞，則舉單手。記者林琮恩／攝影

即將邁入超高齡社會，台灣失智症人口持續攀升，照護問題引發各界重視，除藥物治療外，非藥物治療方式，更是其中重點。「失智症非藥物治療」新書發表會於今天舉行，該書由職能治療師、護理師等專業人士，分享非藥物治療對失智症患者的幫助。

活動現場，職能治療師全聯會理事林鈺祥帶領現場讀者從事失智症活動，其中一項活動是「大腦體操」，若聽到成雙成對的詞語，民眾必須舉起雙手，如果聽到單數名詞，則舉單手，例如聽到夫妻舉雙手，寡婦舉單手。林鈺祥說，藉由活動方式讓失智症患者減少復健壓力，培養興趣相當重要。

台灣失智症協會理事柯宏勳表示，自己投入失智症照護超過20年，從過去失智症還被稱為老人癡呆時就開始服務，藥物治療與非藥物治療相輔相成，有系統性回顧研究發現，效果不比藥物治療效果差，而且可以有更少的副作用。

陽明交通大學健康長壽與老化科學研究中心長照失智護理師徐靜萍負責書中的懷舊治療章節。她表示，懷舊治療的關鍵是了解長輩的生命歷程，據以安排懷舊的方式，例如安排「軍裝懷舊」時，有些榮民長者會想到國共內戰被迫與家人分開，就不適合參與，唯有透過陪伴、傾聽，才能找到最適合的懷舊方式。

職能治療師公會全聯會第8屆常務理事吳鴻順負責書中園藝治療部分。他說，「生命影響生命是園藝治療主軸」，每株植物都有其生命周期，就像人有生老病死，可協助長照長者接觸、了解善終議題，而每天為植物澆水，及關注植物生長情況，也能協助長者維持生活規律。

負責書中藝術治療部分的台灣藝術治療學會藝術治療師呂冠廷說，世界衛生組織（WHO）大型文獻回顧肯定藝術對於福祉，其中即包含失智症治療；藝術珍貴的是創造性、表達性，可以超越語言文字範疇，讓長輩透過藝術，呈現平常無法以語言、文字述說的話。

「失智症非藥物治療」新書發表會於今天舉行，該書由職能治療師、護理師等專業人士，分享非藥物治療對失智症患者的幫助。記者林琮恩／攝影
「失智症非藥物治療」新書發表會於今天舉行，該書由職能治療師、護理師等專業人士，分享非藥物治療對失智症患者的幫助。記者林琮恩／攝影

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