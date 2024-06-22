台大高材生無奈28萬顆鳳梨全丟了 無米樂導演耗8年再拍紀錄片「種土」

20年前的紀錄片「無米樂」感動無數台灣人，導演顏蘭權再度拍攝紀錄片「種土」，透過影像紀錄2名熱血農人築夢卻面臨現實打擊故事，盼喚起每一名台灣人對土地的珍惜重視。

顏蘭權20年前拍攝「無米樂」，讓全國看見台南後壁鄉農民的故事，近日又宣布推出「種土」紀錄片，盼延續「無米樂」感動，傳達土地的無聲求救。

「種土」紀錄阿仁及安和哥2名熱血農人築夢的過程，阿仁是台大畢業高材生，放棄科技業工程師職業舉家搬遷至高雄，投身有機堆肥的製作，只為了想把城市垃圾變成有機肥料，改善土壤問題。

然而，6年前橋頭科學園區出現，讓好不容易恢復生機的良田，只能化做水泥地、一切歸零，阿仁更面臨種土6年無法獲利，以及辛苦用有機肥種的28萬顆鳳梨，因苦無通路、最終只能因腐壞而丟棄的困境。

而安和哥則是30年前就開始用有機方法養地，早期的嘗試因蟲害而連續五年無法收成，直到第六年才見到土壤的復甦，不僅收穫有機蜜棗，土壤也漸漸鬆軟，有赤毛蟲與蚯蚓出現。

從熱血逐夢到現實打擊，「種土」紀錄了2名農人的辛勤努力，希望成為喚起社會關注，製作團隊認為，只要故事被記錄下來，就有機會被看見，並成為啟動改變的契機。

顏蘭權也說，「種土」不只是一部紀錄片，它更是一種關注、一種理念、一個行動力，唯有更多台灣人看見，才有機會翻轉令人無力的現況，盼喚起每一名台灣人對腳下土地的珍惜與重視。

「種土」紀錄片由無米樂影像工作室顏蘭權導演歷時八年製作，拍攝了1800小時的影像紀錄，配樂則由台灣民謠大師陳明章、楊亞歷、翁士凡、李宜蒼等人操刀，主題曲請來滅火器樂團主唱楊大正創作演唱，並由台大農藝系名譽教授郭華仁提供專業顧問。