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未來一周各地高溫炎熱「局部36度以上」 2範圍留意午後大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，高溫約33至35度。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
明天起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，高溫約33至35度。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

中央氣象署指出，明天起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區要留意局部大雨。溫度方面，未來一周各地高溫約33至35度，局部地區要留意36度以上極端高溫。

氣象署預報員趙竑表示，明天起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅東南部、恆春有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區要留意局部大雨。

趙竑指出，明天清晨至上午偏南南西風，中南部可能有零星陣雨或雷雨，其他各地為多雲到晴。下周一、周二太平洋高壓減弱，環境較不穩定，午後各地留意局部短暫陣雨，尤其中部以北降雨可能持續到晚上。下周五、周六，環境偏乾，東南部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴留意午後降雨。

溫度方面，他表示，未來一周各地高溫約33至35度，局部可能有36度以上極端高溫。另外，下周二西南部及恆春半島要留意長浪。

恆春 氣象署 高溫

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