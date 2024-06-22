偏鄉計畫遭批為波波牙醫開後門 衛福部：本國優先

本土小牙醫聯盟質疑「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的充實在地牙醫醫療量能，是為讓國外牙醫學歷「波波牙醫」回台實習開後門。衛福部今天表示，一定會以本國牙醫為優先。

衛福部口腔司副司長顏忠漢今天對媒體說明，目前計畫執行細節還在研議當中，但招募上一定會優先招募具有牙醫師證書、自國內牙醫系畢業的學生參加；計畫則是因撰寫過程要保留彈性，所以才留下招募外國學歷牙醫生的可能性。

顏忠漢指出，此訓練時間預估需要2到3年，因此計畫中114年的訓練74人，也會計入115年的154人，總計畫累計訓練招募人數是共150名，聯盟所計算的428人是重複計算導致。至於本土小牙醫預期本國牙醫招募不順利，他認為實際狀況要待開始招募後才知道。

總統賴清德就任滿月，本土小牙醫聯盟日前發公開信祝賀，並指出衛福部在前部長薛瑞元任內公告的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113至116年度）」，其中充實在地牙醫醫療量能項目，是假偏鄉、真後門計畫。

本土小牙醫指出，計畫中明載「114到116 年逐年收至多74、154、200名學員」，合計共428人，與衛福部宣稱的共150人不符。至於衛福部日前受訪指出，受訓後服務地點包含台東部立醫院成功分院和花蓮醫院豐濱原住民分院等，但這些醫院大多位於人口密集區，周邊已有多家牙醫診所，「根本不缺牙醫」。

本土小牙醫指出，計畫訓練學員包括剛取得執照尚未受PGY訓練的牙醫師，或只通過一階國考、尚未實習也尚未取得執照的學生；雖然衛福部聲稱以本國學員優先，但新手牙醫不缺PGY訓練地點，質疑實際上是要把訓練名額留給「只通過第一階段國考的國外牙醫學歷畢業生」。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺今天接受媒體聯訪表示，以牙科偏鄉醫療來說，衛福部從來沒有撥過這麼大一筆錢，但按目前設計的方式，「錢完全是用在不對的地方」，反而是幫「波波牙醫」實習開後門、破壞國內學校訓練教育體系的「毒藥」。