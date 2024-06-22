快訊

鈦白粉巨頭創始人離世「無遺囑」 14歲兒繼承25億元股、女兒成公司實控人

16歲高職生天熱戲水突失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

偏鄉計畫遭批為波波牙醫開後門 衛福部：本國優先

中央社／ 台北22日電

本土小牙醫聯盟質疑「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的充實在地牙醫醫療量能，是為讓國外牙醫學歷「波波牙醫」回台實習開後門。衛福部今天表示，一定會以本國牙醫為優先。

衛福部口腔司副司長顏忠漢今天對媒體說明，目前計畫執行細節還在研議當中，但招募上一定會優先招募具有牙醫師證書、自國內牙醫系畢業的學生參加；計畫則是因撰寫過程要保留彈性，所以才留下招募外國學歷牙醫生的可能性。

顏忠漢指出，此訓練時間預估需要2到3年，因此計畫中114年的訓練74人，也會計入115年的154人，總計畫累計訓練招募人數是共150名，聯盟所計算的428人是重複計算導致。至於本土小牙醫預期本國牙醫招募不順利，他認為實際狀況要待開始招募後才知道。

總統賴清德就任滿月，本土小牙醫聯盟日前發公開信祝賀，並指出衛福部在前部長薛瑞元任內公告的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113至116年度）」，其中充實在地牙醫醫療量能項目，是假偏鄉、真後門計畫。

本土小牙醫指出，計畫中明載「114到116 年逐年收至多74、154、200名學員」，合計共428人，與衛福部宣稱的共150人不符。至於衛福部日前受訪指出，受訓後服務地點包含台東部立醫院成功分院和花蓮醫院豐濱原住民分院等，但這些醫院大多位於人口密集區，周邊已有多家牙醫診所，「根本不缺牙醫」。

本土小牙醫指出，計畫訓練學員包括剛取得執照尚未受PGY訓練的牙醫師，或只通過一階國考、尚未實習也尚未取得執照的學生；雖然衛福部聲稱以本國學員優先，但新手牙醫不缺PGY訓練地點，質疑實際上是要把訓練名額留給「只通過第一階段國考的國外牙醫學歷畢業生」。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺今天接受媒體聯訪表示，以牙科偏鄉醫療來說，衛福部從來沒有撥過這麼大一筆錢，但按目前設計的方式，「錢完全是用在不對的地方」，反而是幫「波波牙醫」實習開後門、破壞國內學校訓練教育體系的「毒藥」。

偏鄉 牙醫 衛福部

延伸閱讀

Abc牙醫稱合法讓海外醫學生實習 衛福部：只准在醫院

牙醫學太鼓與女師激戰37次！正宮怒告侵害配偶權 法院判決出爐

衛福部曾要放寬「這類長者」健保補助 社家署盤點：已在補助之列

大廠關廠輸液缺貨！藥界指健保藥價過低 薛瑞元：將討論是否提高

相關新聞

未來一周各地高溫炎熱「局部36度以上」 2範圍留意午後大雨

中央氣象署指出，明天起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨，其...

高溫炎熱...新北深坑高溫橙色燈號 中午體感溫度達40度

高溫炎熱，中央氣象署今發布新北市深坑區為高溫橙色燈號，今天中午深坑區氣溫飆至35度、36度，體感溫度更達40度，市府呼籲...

汐止遠雄廣場8人吃咖哩飯「腹瀉嘔吐」 疑食物中毒1人住院中

新北衛生局接獲通報，共8位民眾曾前往汐止遠雄廣場的鴻屋咖哩用餐，陸續出現腹瀉、嘔吐不止等症狀，目前7人已返家休養，1人輕...

膠囊是葷的還素的？ 食藥署解答…1原因不宜打開服用

膠囊是葷的還是素的？衛福部食藥署指出，膠囊大多為動物性，可能因為藥粉很苦，膠囊可以包裹藥品的苦澀味，或將有腐蝕性或刺激性...

手機不用螢幕保護貼真的OK？過來人曝「裸機」多年結果眾人驚

買新機後，你敢不貼螢幕保護貼就使用嗎？一名網友表示，目前科技進步，許多螢幕都做得更好，鍍膜技術已經更加進步，因此如果不貼螢幕保護貼，是否可以一樣保持品質，不產生刮痕，引起網友討論。

車禍紀錄全曝光！他被撞飛昏迷仍獲救 靠iPhone「車禍偵測」1動作撿回小命

蘋果（Apple）手機iPhone 14或後續機型都新增「車禍偵測」功能，雖說該功能「能不要用到就不要用到」，但還是有網友好奇是否「實用」。一名網友以自身經歷分享，日前不幸遇上車禍一度陷入昏迷，iPhone裝置火速啟動緊急求救，救回一命，也讓她相當感謝蘋果這項功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。