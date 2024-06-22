文學沙龍爭設南科文學國家園區 與科技共創台灣品牌

總統賴清德就職滿月，「台灣文學國家沙龍」今天在南科霞客湖展示室召開並提政策建言，爭取在南科周邊劃設台灣文學國家園區，讓人文和科技攜手共創台灣國際品牌。

「台灣文學國家沙龍」今天向新政府提出政策建言，與會者包括前國立台灣文學館長鄭邦鎮、台南文化獎得主張良澤、台灣文學國家園區協進會多名成員等人，台南市政府文化局長謝仕淵也到場。

「台灣文學國家沙龍」主題涵蓋張良澤的「從日本山中湖文學館談台灣文學國家園區的夢想」、「台灣文化傳教士」林衡哲構思的「台灣文化十大建設」等，公開向新政府及社會提出文化施政訴求。

鄭邦鎮表示，張良澤2021年提出「台灣文學國家園區」構想，從中央到地方政府都表達支持，但如何著手執行未有定論。

「樹谷園區」規劃者商毓芳，則提出「在科學園區包容文學園區」可行性方案，透過民間、企業、政府合作，讓文化建設成為社會永續發展共同目標，而不是政府龐大預算支出。

商毓芳告訴中央社記者，希望台灣文學國家園區的劃設，從在霞客湖畔爭設第1個據點開始，再逐步擴及南科周邊，慢慢前進。