文學沙龍爭設南科文學國家園區 與科技共創台灣品牌
總統賴清德就職滿月，「台灣文學國家沙龍」今天在南科霞客湖展示室召開並提政策建言，爭取在南科周邊劃設台灣文學國家園區，讓人文和科技攜手共創台灣國際品牌。
「台灣文學國家沙龍」今天向新政府提出政策建言，與會者包括前國立台灣文學館長鄭邦鎮、台南文化獎得主張良澤、台灣文學國家園區協進會多名成員等人，台南市政府文化局長謝仕淵也到場。
「台灣文學國家沙龍」主題涵蓋張良澤的「從日本山中湖文學館談台灣文學國家園區的夢想」、「台灣文化傳教士」林衡哲構思的「台灣文化十大建設」等，公開向新政府及社會提出文化施政訴求。
鄭邦鎮表示，張良澤2021年提出「台灣文學國家園區」構想，從中央到地方政府都表達支持，但如何著手執行未有定論。
「樹谷園區」規劃者商毓芳，則提出「在科學園區包容文學園區」可行性方案，透過民間、企業、政府合作，讓文化建設成為社會永續發展共同目標，而不是政府龐大預算支出。
商毓芳告訴中央社記者，希望台灣文學國家園區的劃設，從在霞客湖畔爭設第1個據點開始，再逐步擴及南科周邊，慢慢前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言