膠囊是葷的還素的？ 食藥署解答…1原因不宜打開服用

膠囊是葷的還是素的？衛福部食藥署指出，膠囊大多為動物性，可能因為藥粉很苦，膠囊可以包裹藥品的苦澀味，或將有腐蝕性或刺激性的藥品做成膠囊，保護食道或消化道，避免灼傷。素食的民眾如有禁忌，可在服用膠囊前先檢視藥品仿單，也可與醫師、藥師討論成分或有無替代藥品，不建議民眾自行打開膠囊直接服用藥品，因為無法確定其崩解、溶離的情形，導致原始藥品的療效及安全性將無法確定。

基於宗教因素、環保、道德或健康考量，茹素在現今社會越發盛行，因為素食者通常不食用任何動物類食品，也有些純素者是不吃乳製品和蛋類。食藥署在「藥物食品安全週報」中指出，膠囊大多為動物性，也不可自行打開服用。

食藥署表示，常見的硬膠囊分為動物性及植物性膠囊，動物性膠囊的主成分是俗稱「吉利丁」（gelatin）的明膠，是從動物的結締組織，如牛骨、牛皮或豬皮等提煉而成；植物性膠囊的主成分是以羥丙基甲基纖維素（HPMC）作為原料的多醣體，由松木或是杉木中的纖維萃取而成。另外也有軟膠囊，多是使用明膠，仍屬於動物性膠囊。

食藥署建議，素食者如有禁忌，可在服用膠囊前先檢視藥品仿單，藥品（膠囊殼）的成分資訊會詳細列在上面，也可以在使用前先向藥師諮詢，確認藥品中是否包含任何動物性的成分，或事先與醫師討論，是否有其他劑型的藥品可以做為替代。

食藥署強調，不建議民眾自行打開膠囊直接服用其中的藥品，也不建議素食者自行將動物性膠囊中的藥品，改裝到植物性膠囊中，因為分裝後的膠囊無法確定其崩解、溶離的情形，進而無法保證其原始藥品的療效及安全性。

藥品之所以做成膠囊劑型，主要有5大考量：

一、味道因素：該藥粉很苦，製成膠囊可以包裹藥品的苦澀味。

二、防止刺激性：有些藥品具有腐蝕性或刺激性，做成膠囊可用來保護食道或消化道，避免灼傷。

三、避免藥粉飄散：將藥粉裝進膠囊，可以防止被吸入氣管。

四、維持藥品安定性：如長效型高血壓藥用膠囊包裝，是為了緩慢、恆定地發揮藥效，若剝去膠囊再服用，會讓其釋放速度不穩定，恐導致血壓忽低忽高。

五、延緩釋放時間：用膠囊包裝，可讓藥品延緩到腸道才釋放，若拆掉膠囊會導致藥品還沒進入腸道，就先被胃酸給溶解。