台灣遊客赴瑞士留夜恢復近8成 估2025年超越疫前

瑞士國家旅遊局看好台灣市場並表示，2023年台灣遊客在瑞士停留夜次較COVID-19疫情前恢復近80%，達20萬3782夜次，2025年可望繼續成為亞太區增長引擎，並超越疫情前水準。

瑞士國家旅遊局日前在台北舉辦新品牌暨夏季發表會，據發布新聞稿，瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜（Daniela Chiani）指出，2023年瑞士全球遊客停留夜次數量較2022年增長9.2%，大中華區遊客在瑞士停留達到81萬6690夜次，回到亞太區市場首位。

其中，2023年台灣市場更是較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前恢復近80%，達20萬3782夜次，2025年台灣市場有望繼續成為增長引擎，並超越2019年的紀錄。

根據瑞士旅遊局的官方網站統計，台灣民眾赴瑞士旅遊在2016年首度破10萬人次，2019年達到最高峰17萬1509人次，受COVID-19疫情影響，2020年不到1萬人次，2021年只有1415人次，2022年回到1萬6487人次，2023年已大幅回升至13萬7122人次。

常典娜也介紹瑞士國家旅遊局新標識，她說，原本瑞士國家旅遊局使用的「金色花朵」標識已近30年，新的標誌將品牌Switzerland中的字母T以瑞士十字取代，象徵值得信賴的起源，同時也彰顯了瑞士作為旅遊目的地的樂觀精神且賦予5種不同深淺的紅色，象徵著現代、多樣和獨立。

常典娜說，瑞號旅遊有多樣性選擇，家庭遊客可帶孩子參觀蘇黎世的瑞士蓮巧克力博物館或者日內瓦新開放的CERN科技館，運動愛好者可以投身馬特宏峰高山穿越，乘坐阿爾卑斯地區最高的跨國纜車；或搭冰川快車抵達機動車禁行的秘境小鎮；或坐上猶如紅色絲帶般的伯連納快車穿越瑞士三大語區和聯合國教科文組織的世界遺產路段；或持瑞士旅行通行證沿瑞士環遊火車之路探索多個目的地。

目前台灣與瑞士無直達班機，台灣可由香港搭瑞士國際航空班機到蘇黎世，每天都有往返航班。