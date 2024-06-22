飆高溫躲冷氣房反而「冷中暑」？ 醫給3建議緩解

夏至剛過，這幾天白天氣溫也都超過30度高溫，不少人都窩在冷氣房，但卻可能出現「冷氣房中暑」現象，醫師指出，這並非正式醫學診斷，但的確是夏天常見現象，主要是身體散熱不及，症狀包含疲倦、頭暈、噁心等，跟輕微中暑類似，建議多喝水、準備薄外套，在高溫環境一段時間後，先擦乾汗水再進到室內。

榮新診所副院長、家醫科醫師康宏銘說，民眾口語說的「冷氣房中暑」，並不是正式的醫學診斷，只能說是夏天常見的現象，當室內冷氣開得強，因為溫差較大、身體溫度調適不及，而出現相關症狀，才會這麼形容。

康宏銘說，待在高溫、潮濕、悶熱環境時間久，身體沒辦法散熱，就會出現中暑相關現象，毛孔擴張是身體啟動的散熱機制，如果從高溫進到低溫，突然的毛孔與血管收縮，就可能出現不舒服的情形，症狀表現多為疲倦、頭暈、噁心等，通常5分鐘至半小時可緩解。

如果從冷氣房短暫到戶外3、5分鐘內就回來，應該不至於出現這個情形。康宏銘表示，比較多的個案，是中午出門吃飯等，在太陽下曝曬10至20分鐘，建議這類族群進到冷氣房之前，先把汗水擦乾，室內冷氣溫度也避免過低；近期常有午後雷陣雨，如果有淋雨也建議先擦乾，否則直接進到冷氣房，就像泡在冰水裡，會非常不舒服。

康宏銘說，年紀大、慢性病等族群，可能因為會藥物影響排汗，導致更容易出現類似熱傷害情形，小小孩也是需要特別注意的；民眾如長時間在冷氣環境下，可準備薄外套，並多補充水分，一般人每日排尿量約1500毫升，如果排尿量變少、顏色變深，就代表水分不足，要多補充水分，否則容易導致熱傷害。

除了多喝水、準備薄外套，康宏銘建議，長時間待在冷氣房，也可以站起來活動身體，包含前彎後仰、頭頸轉動等較大的關節伸展，改善體內循環。

台大醫院副院長、家醫科醫師黃國晉表示，每日建議喝水量約2000毫升，換算為250毫升的杯子，就是喝8杯，除白開水外，也包含喝湯湯水水或者飲料等，但腎衰竭或心臟問題的患者，則要諮詢醫師建議；如果淋雨後進到冷氣房，就要趕快把身體擦乾換衣服，否則濕度更容易導致體溫降低，病毒容易找上門，可能進而產生呼吸道問題，如頭痛、流鼻涕、發燒等。