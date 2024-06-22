南迴公路草埔森永隧道 6月25日、6月27日均有時段封閉
南迴公路草埔森永隧道和安朔高架橋路段，25日晚上南下車道夜間封閉，進行消防檢修；27日上午至中午北上車道封閉辦理防災演練。
公路局南區養護工程分局大武工務段安朔交控中心，昨天貼出公告，台9線（南迴公路）草埔森永隧道25日晚上8時至12時，辦理草埔森永隧道例行消防設備維護，將有維護檢修車輛進入隧道內，期間將封閉南下線雙車道，範圍從台9線426K+770至437K+600（草埔森永隧道及安朔高架橋路段）。
大武工務段表示，屆時台東往屏東方向車輛請提前改走台9戊線，並請配合現場交通管制及指揮。
27日辦理台9線草埔森永隧道例行防救災演練，上午9時至12時30分從437K+600至426K+770 （草埔森永隧道及安朔高架橋路段）北上車道封閉。
屆時屏東往台東方向的車輛請改道至台9戊線，並請配合現場交通管制及指揮。
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