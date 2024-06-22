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台灣「烤番薯」多處紫爆！未來1周天氣3階段變化 午後恐劇烈降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高溫炎熱，今天桃園以北、中南部近山區、花東縱谷可能有機會接近37、38度高溫。本報資料照片
高溫炎熱，今天桃園以北、中南部近山區、花東縱谷可能有機會接近37、38度高溫。本報資料照片

今天以午後雷陣雨為主，中央氣象署預報員趙竑表示，上午台灣附近沒有雲量，不過中午過後熱力作用加持之下，有機會發展午後雷陣雨，山區有機會出現短延時的局部大雨，大台北平地、中部平地有可能會出現明顯雨勢，外出留意天氣上的變化。入夜後環境偏西南風，有些海陸風幅合的作用，中南部沿海、東南部沿海可能會有短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，趙竑表示，今天桃園以北、中南部近山區、花東縱谷可能有機會接近37、38度高溫，「今天很熱，一定要注意防曬、補充水分」。西半部高溫35至37度、東半部33至34度。

今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供
今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

趙竑表示，未來1周天氣主要分為3個階段，明天的天氣和今天類似，午後雷陣雨為主，特別是大台北、中部地區午後可能擴及平地。不過，下周一、周二太平洋高壓強度稍微減弱，整體雨區和今明兩天相比，較為廣泛一點；整個中部以北、東半部地區、南部山區和近山區平地，都可能有午後降雨，中部以北留意局部性大雨。下周三太平洋高壓再度增強，雨區稍微縮小以山區為主。

未來1周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

未來溫度趨勢，趙竑表示，今明兩天各地高溫33至35度。下周一、周二水氣比較多，高溫略為下降，仍有機會接近34度。下周三太平洋高壓增強，溫度再度回升。

未來1周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

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