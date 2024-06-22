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好熱！12縣市飆高溫 注意午後雷陣雨突襲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣，高溫炎熱。本報資料照片
各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣，高溫炎熱。本報資料照片

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊（橙色），今天台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。高溫橙色36燈號：台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號：新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣。

今天台灣受太平洋高壓邊緣偏南風影響，各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，下半天山區到近山區的平地以及大台北地區，仍有午後雷陣雨發生機會。

此外，氣溫部分，廖于霆表示，要留意的就是熱，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。北部高溫34-36度，中部34-35度，南部34-36度，東半部32-35度。

明天也是與今天相似的天氣，廖于霆表示，白天高溫炎熱，山區午後有雷陣雨，各地高溫34-36度。下周一、周二太平洋高壓勢力稍微增強，各地雲量更少，午後陣雨強度減弱，範圍縮減。下周三高壓勢力減弱，各地午後雨增多。下周四之後太平洋高壓明顯增強，各地為晴時多雲天氣，午後雷陣雨轉零星，高溫可能還會比現在略高。

南海的熱帶擾動目前緩慢發展當中，廖于霆表示，所在環境並非很有利，會不會發展成熱帶性低氣壓還有待觀察，不過如論如何它都是往海南島方向移動，對台灣沒有影響。

高溫

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