海嘯恐致災 氣象署曝平日防護措施3重點

海嘯來襲時，可能會在短時間造成嚴重的人員傷亡和建築物損壞。「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，與其收到警報才開始跑，更應該未雨綢繆，平時就在各方面做好準備，災害發生時才能好好應對。

海嘯的平日防護措施有哪些？氣象署表示，防災建設部分，在海邊修築防波隄、建設防水閘門、種植防潮林，阻斷或減低海水造成的衝擊。港灣和市區的交接處建設較高的防波堤或閘門，避免海水進入市區。直接面海的建築使用鋼筋混凝土，作為降低海嘯侵入的屏障。將容易造成汙染的物品集中在水泥圍牆建築中。圍牆各處設置小的進水口、出水口，如果海水進入內部，可以緩和內外的水壓差，避免水壓過大造成圍牆崩毀。

避難措施部分，沿岸地區設置廣播系統，發布海嘯預警消息，指示民眾疏散方向及避難方式。在人潮密集的地方設置看板，指示逃生路線和避難方法。規畫市區堅固的高樓作為海嘯避難場所，地點儘可能遠離河川。

防災知識部分，沿岸地區的居民定期實施避難演習，將防災知識訓練成直覺反應。宣導海嘯基本常識，讓防災知識更普及。

做好平日防護以後，氣象署表示，也要懂得在海嘯來襲時緊急應變，依照日常練習的路線快速疏散、往高處避難。若來不及脫逃，就往附近建築物的最高層移動，並且在海嘯警報解除前都保持戒備，守護自己寶貴的生命。