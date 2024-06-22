今上看37度高溫 吳德榮：午後大雷雨、下周一雨勢更大

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、最高氣溫達37度左右，要注意防曬、防中暑。北部25至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至35度。

吳德榮表示，太平洋高壓的沉降作用不足以完全壓制，大氣潛在不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨伴隨雷擊、強風、瞬間大雨的發生。

下周一、周二南海熱帶擾動外圍的水氣略增，台灣天氣悶熱，午後對流的影響略加大。吳德榮表示，下周三至下周五仍受太平洋高壓西緣影響，各地高溫炎熱，午後鄰近山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，下周二20時南海熱帶擾動發展為熱帶低壓的機率，已調降為20%；發展成輕颱的機率則更降至5%以下。模擬路徑向西北往廣西、越南北部一帶前進。