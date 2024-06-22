橘世代／大叔求生守則【自強篇】社會互動不脫節 練習好好變老

鼓勵大齡男性增加社會參與，為了不讓老婆萌生「老公怎麼還不去死」的怨念，也為了男性自己。嘉義縣水上鄉樂齡中心主任黃意萍指出，如過度依賴子女和另一半，可能缺乏應變能力。長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立則指出，每個人都可能成為被照顧者，男性要學會彈性應對，否則照顧過程會很辛苦，家人也痛苦。

國人不健康餘命長達八年，表示在人生的最後時光，有一段不算短的時光必須被照顧。林金立表示，老後生活要找到自己的價值，目前需要被照顧的長輩可能八十多歲，至少有兩到三個小孩。但五十歲出頭的初老族，很多人根本沒生小孩，甚至獨居，必須自己為老後做好準備。

為許多長者安排照顧計畫，林金立發現，一旦成為被照顧者，女生對照顧計畫順從度高，可能因為一直以來照顧別人比較多，比較容易接受照顧安排。但男性若需要照顧，多靠家人，這個人常常是配偶，若抗拒照顧與不想接受其他照顧資源，會讓照顧變得更困難。

林金立說，預先安排照顧的熟齡男士，多具有兩項特質，一是曾照顧別人，知道照顧辛苦；再來是他們普遍有閱讀習慣，懂得如何吸收新知並使用資源。現在的苦口婆心是為了十年後可能成為被照顧者的男性，更老一輩的男性，改變不易， 但未來的男性仍有機會。