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嚴管SRF空污 環境部預告3草案
為接軌國際固體再生燃料（ＳＲＦ）分級制度策略，環境部預告相關修正草案，整合使用資源循環燃料者，採最嚴格重金屬與戴奧辛排放標準。不過環團認為，此次修法雖然有加嚴，但應依混燒比率訂定不同標準，而非全數一致，憂心恐導致業者便宜行事。
環境部預告「公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準」、「公私場所固定污染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」及「鍋爐空氣污染物排放標準」等三項修正草案，朝源頭分級管理、製程操作防制、管末排放管制等三面向精進，包括強化源頭燃料分級管理、明列各類燃料使用對象及高規格要求應裝設的空氣汙染防制設備，加強管制使用資源循環燃料衍生的空氣汙染排放。
環境部表示，此次修正有三大重點，其中源頭成分標準部分，增訂ＳＲＦ分級標準。至於製程設備規範，嚴格明定各類資源循環燃料設施形式，並參照固定污染源最佳可行控制技術規範應裝設的戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設備；排放標準部分，則是整合使用資源循環燃料者，採最嚴格重金屬與戴奧辛排放標準。
環境部指出，後續也將持續強化資源循環燃料使用者的監、檢測配套規定，並評估全面納入固定污染源設置操作許可證管理。
看守台灣協會秘書長謝和霖說，針對不同燃料要求不同污染防制設備標準，這點很認同。但對排放標準有意見，應依混燒比率訂定不同標準，而非全數以同一標準，憂心會導致業者便宜行事。
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