用路人小心！科技執法將增175處

為洗刷行人地獄惡名，交通部規畫未來每月召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，期盼二○三○年達到道路事故死亡率降低百分之五十。不過行人、計程車等路權團體卻不領情，質疑若跨部會的任務沒有串起來，恐只是徒具形式。

行政院會昨通過行人安全改善規畫方案，交通部長李孟諺表示，中央將補助地方改善七九九處路口，目標九月底前完成四百處，校園周邊改善預計完成二百校，年底全數完成。省道路口部分於三個月內完成五百處、六個月內累計完成二千處，並完成一百七十五處科技執法建置。

此外，交通部也將建置「道安總動員」資訊平台，廿四日上路。李孟諺表示，該平台除定期公布縣市及重要項目交通事故統計外，也提供民眾通報路口改善建議。

內政部長劉世芳表示，「行人交通安全設施條例」施行細則，預計提前至十月一日公布施行。另外，交通部正積極加速研擬「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等相關規範，提供地方政府在畫設道路標誌標線號誌時參考。

不過行人零死亡推動聯盟指出，交通死亡人數年降百分之五的目標，已兩年都沒有達成，過去台灣防疫時期的「記者會」不只是報數字，而是兼具跨部會協調能力，雖然樂見交通部每周公布道安現況，但若跨部會任務沒有串起來，交通安全基本法的「行政院層級」沒有落實，恐只是徒具形式。

行人零死亡推動聯盟也提到，我國駕照幾乎是考照完成就使用終生，呼籲建立回訓制度。再者，交通執法的改革需具體評估與規劃執法人力需求以及增加基層警察的政策參與，以改善執法量能不足的問題。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則批評，李孟諺上任一個月完全搞不清楚狀況，過去行人跟車輛在同個路口常因交通號誌搶道、搶時，沒想到現在交通部還要建立平台讓民眾提供意見，不知道作用為何？