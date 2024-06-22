愛肝達人站／看診，為什麼醫師都不說話？

話說，有一位醫師醫術很好，獨門絕技，病患很多，但病人常抱怨，看診時病人問醫師，醫師都不說話。

有一位病人終於忍不住發難了。

「再好再高明的醫師也應該視病猶親，回答病友的問題啊！」

「我到底得了什麼病？」

只見這位醫師，拿起印章來在空白的紙上蓋了幾個字，開了藥就將他打發回去，想不到，藥還真有效，診斷完全正確，真是神醫啊！

但病人還是憤憤不平。這時醫師娘出來說話了。

「你去恩主公求神拜拜，恩主公內的諸神有跟你說話嗎？」

他給你的診斷就是籤詩上面的答案啊，你一次看不好，再來看，他會給你另一張籤詩治病啊！

古人說：「望聞問切」，的確，厲害醫師看你一眼就知道你是什麼病，如加上聞一聞嗅覺診斷，不必開口問你，大概也就心中有譜了。

話雖如此，有些疾病的正確診斷需要問診、觸診，醫師在您身上摸一摸或進一步檢查一下才能知道答案的。

有些人會說話會溝通，也有些人不愛說話，惜話如金。事實上人體內的器官也類似現象。人體的各器官布滿神經系統，其中最敏感的器官就是眼角膜，「情人眼裡容不了一粒細沙！」一粒小沙子在眼睛裡任何人都受不了，會趕快求醫，此外，生殖器官也會很敏感，這是造物者為了幫助人類繁殖後代而設計的。

肚子吃壞了會上吐下瀉，因為腐敗的食物會刺激胃黏膜，刺激腸黏膜，將食物吐出去或拉出去；心肌缺氧，會胸悶、胸痛，感冒會喉嚨痛、會咳嗽，都是因為心臟及呼吸道有神經。

但號稱為國病─肝病，這個人體最大的器官，它的警報系統就不好了。肝臟的包膜才有痛覺神經，內部沒有什麼痛覺神經。因此肝硬化了，肝長了番石榴大的腫瘤，通常是不知不覺，不會痛的。因此，肝癌會痛，常常是長在肝表面或破掉了才會痛。這時才求醫就太晚了。

因此，面對家人或朋友話不多時，我們要內修，察言觀色，碰到醫師不說話，我們把他當神像看待，拿著他給你的籤詩─處方箋，問醫師娘或診助，就可以得到真相。

至於我們人體的器官，如肝臟沒有痛覺神經的，我們更要注意定期去檢查，求醫師診斷才不會誤了大事。

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